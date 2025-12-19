Дружеството на художниците в Русе откри традиционната коледна изложба "Зимни празници"
Експозицията бе открита от директора на дирекция "Образование и култура" в Община Русе Цветослав Димитров. В приветствието си той подчерта, че богатото творческо многообразие е доказателство за силата на местната художествена общност и за неизчерпаемата способност на изкуството да улавя духа на времето и да го превръща в красота.
"В духа на зимните празници изложбата ни напомня за значението на културата в ежедневието и за силата на изкуството да обединява хората около красивото и да вдъхва надежда за бъдещето. Убеден съм, че всяко произведение ще разкаже своята история и ще остави траен отпечатък в сърцата на посетителите", заяви той.
Публиката може да види творби на Цоньо Цонев, Владимир Цоневски, Савина Николова и други автори. Основен акцент в изложбата е темата за зимата и нейното емоционално въздействие, но тъй като експозицията има и базарен характер, са представени и произведения, вдъхновени от различни сезони и сюжети, които да провокират интереса на посетителите.
Художниците работят в различни техники, сред които живопис, акварел и маслени бои.
Изложбата може да бъде разгледана до 28 януари.
