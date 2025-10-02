Дружеството на русенските художници празнува 80 години с еклектична изложба

© Дружеството на художниците в Русе отбеляза 80 години от своето създаване с еклектична изложба, която беше открита тази вечер в Художествената галерия. По време на събитието кметът Пенчо Милков поздрави творците с годишнината и изрази своето уважение и признателност към техния принос в обществения и културния живот на Русе и България.



"Вашето дружество е дом за поколения талантливи художници, които със своя труд и вдъхновение оставят трайни следи в културната ни памет. През тези години вие сте създали и утвърдили прочутата Русенска живописна школа – явление, което надхвърля регионалните граници и заема достойно място в българската и европейската художествена история. Вашите платна, рисунки, графики и скулптури носят духа на Дунава, градската архитектура, неповторимата атмосфера и красотата на Русе, затова те са част от културната идентичност на града“, подчерта кметът.



Той връчи на Николай Колев, председател на Дружеството на художниците в Русе, поздравителен адрес и почетен плакет в знак на благодарност за духовното богатство, което творците създават и споделят с обществото, съобщи Общината.



Дружеството е създадено на 12 май 1945 г. под името "Колектив на художниците в град Русе“. Сред неговите първооснователи са Кирил Станчев, Ани Недкова-Хаджимишева, Александър Лазаров, Георги Каракашев, Атанас Михов и други. Днес в него членуват 80 художници, от които 47 участват в изложбата.



В експозицията преобладава живописта, но могат да се видят също графики, икони и рисунки. Както отбеляза директорът на галерията Еслица Попова, изложбата не е ретроспективна, а отразява съвременното състояние на дружеството и неговите автори. Представени са както утвърдени професионалисти, така и любители, известни творци и млади автори.



До 31 октомври посетителите ще могат да разгледат произведения на Николай Колев, Николай Караджов, Виолета Радкова, Гриша Кубратов, Маньо Манев, Виргиния Пенчева, Цоньо Цонев и много други. В експозицията е включен и портретът на учителя на русенските художници – бай Киро (Кирил Станчев), нарисуван от Любомир Никифоров. Според Попова изненади за публиката поднасят творбите на младите автори Пламен Монев – младши (Norep), който работи в Берлин, и Ралица Георгиева.



Изложбата, обединяваща различни стилове, разкрива богатството от творчески подходи, техники и естетически визии на русенските художници и кани публиката да усети силата на дълбоката художествена традиция на града.