Дългото чакане почти приключи - ремонтът на Галерията Русе вече започва да се превръща в реалност, съобщиха от културния институт."От промените през 1989 г. досега - 36 години - Художествената галерия в Русе живееше основно със съчувствието и загрижеността на своите посетители и с прекрасни, но така и несбъднали се обещания. През всички тези години състоянието на сградата и фондовете оставаше тревожно, а нуждата от ремонт - критична."По Коледа стават чудеса" - и днес вече се очертават едни от последните етапи към дългоочакваното обновяване: преместването на галерията - задачата, която е изцяло наша, и началото на строителните дейности - задачата, която вече не е "само" наша", написа още РХГ във Facebook.За да бъде преместен фондът на галерията, който е около 3500 единици, малки и големи картини и скулптури, са необходими пространства, които да бъдат сухи, защитени и обезопасени."В този труден етап срещнахме съдействието на Община Русе, кмета Пенчо Милков и общинската администрация. Част от разгледаните пространства не отговаряха на изискванията ни - влажни, неподготвени или нуждаещи се от допълнителен ремонт. Но в крайна сметка беше намерено най-подходящото място, където ще можем не само безопасно да съхраним фонда, но и да продължим нормалната си галерийна дейност. Предстои това предложение да бъде разгледано от Общинския съвет."Звучи почти като приказка след дългото чакане. За нас обаче това са реални стъпки към бъдещето на галерията - действия, които дават надежда и гарантират опазването на художественото наследство на Русе за всички, които обичат изкуството", споделиха още от РХГ.