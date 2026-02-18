"Дунав – Сена – Абстрактно – Реално" – Изложба живопис Любима Бърдарова – Радослав Нейчев
Проектът изследва диалога между две реки — Дунав и Сена — като символи на различни пространства, култури и състояния. Вдъхновени от природната тишина и съзерцателност на Дунав при Оряхово и от динамичната, наситена с човешко присъствие среда на Париж, двамата автори създават художествено поле, в което реалното и абстрактното съществуват в единство.
Живописта на Любима Бърдарова се характеризира с експресивен абстрактен език, насочен към вътрешното състояние на пейзажа и емоционалната сила на цвета. Радослав Нейчев изследва реката като образ и преживяване, движейки се между наблюдаваната реалност и живописната интерпретация. В изложбата техните различни художествени подходи се срещат като взаимно допълващи се гледни точки.
Любима Бърдарова е художник с активна изложбена дейност, над 15 самостоятелни и десетки съвместни участия в страната и чужбина, член на Съюза на българските художници. Радослав Нейчев има дългогодишна практика с множество самостоятелни изложби, международни участия, пленери и художествени проекти в България и извън страната. И двамата автори имат творби в частни колекции по света.
