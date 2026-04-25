Изпълнителния директор на "Дунав прес“ АД Николай Алексиев получи почетен плакет от кмета на община Русе Пенчо Милков. Повод за наградата беше годишнината на дружеството.

Милков посети предприятието. Визитата се осъществи в присъствието на заместник-кмета Димитър Недев и беше част от програмата за Деня на отворените врати, посветена на над 160-годишната история на печатницата.

"Да виждаме българско производство, което се развива с такъв мащаб и устойчивост, е истинско удовлетворение. "Дунав прес“ не е просто предприятие, а институция, която съхранява традицията на печатарската професия и я развива в съвременни условия. Малко организации могат да се похвалят с подобна история и приемственост. През последните години вие правите значителни крачки напред и сте пример за индустрията в нашия град. Особено важно е, че съчетавате традиция и иновации и показвате как едно предприятие може да бъде конкурентоспособно на европейско ниво, без да губи своята идентичност. За Русе е чест да има компании като вашата, които създават работни места, развиват икономиката и утвърждават града ни като индустриален център“, заяви кметът Милков.