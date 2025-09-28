© За поредна година СНЦ "Дунавско сияние" е част от престижния Национален фестивал на и за хора със специфични потребности "Светът е за всички “, организиран от русенското сдружение "Смело сърце".Тазгодишното издание ще се проведе на 29 септември от 10:30 часа в Дома на културата, съобщават органицаторите, цитирани от "Фокус".



В богатата фестивалната програма отново ще вземе участие лиричният дует "ПолиБонд" /Поля и Румен/ към СНЦ "Дунавско сияние", чиито песни традиционно се превръщат в "гвоздея" на музикалния празник. Тази година, със специалното разрешение на естрадната прима Мими Иванова, те ще изпълнят нейната песен "Когато падне звезда от небето".



Дебют на 17-тото издание на фестивала ще направи и младият ни талант Кристияна Стаменова, която благодарение на ерготерапевта Александра Рибарова - Димитрова от център АБЕТ - Русе , усилено се подготвя за певческата сцена.