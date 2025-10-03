Новини
Дърво падна на улица в Русе, затруднено е движението
Автор: Цвети Христова 09:12Коментари (0)101
©
Паднало дърво затруднява трафика в участък от ул. Плиска в Русе. В момента има временна реорганизация на движението на градския транспорт.

Автобуси по линии 11, 27, 28, 29 завиват по ул. "Тулча", преминават по ул. "Цветница" и ул. "Битоля", след което се включват отново по ул. "Плиска". 

Екипите на "Общински Транспорт Русе" ЕАД са на място и работят по отстраняване на проблема.

Поради скъсана контактна мрежа, тролейбусите изчакват на място. На телефон 112 са подадени сигнали и за паднали дървета по улиците "Николаевска“, "Юндола“, “Сливница", “Димчо Дебелянов", “Белослав" и др., в кварталите “Чародейка" и "Цветница“ и на други места в града. Дейностите по почистване на дървесната маса продължават, съобщи местната управа.

По данни на Хидрометеорологичната станция вятърът е пулсиращ с посока изток–североизток, със сила до 20 м/сек (72 км/ч). Отчетеното количество валежи за последното денонощие е 17,7 л/кв. м.

От Община Русе призовават гражданите да избягват пътувания, да се движат с повишено внимание, да прибират от балконите си предмети, които могат да бъдат отнесени от вятъра, както и да избягват близост до жилищни сгради и строителни обекти. Собствениците на строителни фирми трябва да укрепят скелета и огради, за да се предотвратят инциденти.






