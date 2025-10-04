Дърво падна върху пешеходна алея в Русе

© Лорета Пенчева / Facebook Силният вятър събори изсъхнало дърво върху пешеходна алея в квартал "Дружба 3" в Русе вчера. Проблемното дърво е било маркирано от Община Русе за премахване преди повече от година, но природната стихия свърши работата вместо общинските служби.



За щастие, при инцидента няма пострадали, тъй като в момента на падането на дървото не е имало преминаващи пешеходци в района, пише Dunavmost.



Снимки от местопроизшествието бяха публикувани в социалните мрежи от живееща в района. Тя алармира с въпрос към кого да се обърне за сигнал за премахването на дървото от алеята, която сега е блокирана за преминаване.



В пространството между блоковете 18 и 10 има още няколко изсъхнали дървета, които са потенциално опасни и следва да бъдат своевременно отстранени от екипите на Общината.



Този случай повдига отново въпроса за поддръжката на градската растителност и реакцията на общинските служби при сигнали за опасни дървета. Само преди месец друго дърво падна в квартал "Здравец-Изток" и потроши няколко автомобила.