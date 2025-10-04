ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дърво падна върху пешеходна алея в Русе
За щастие, при инцидента няма пострадали, тъй като в момента на падането на дървото не е имало преминаващи пешеходци в района, пише Dunavmost.
Снимки от местопроизшествието бяха публикувани в социалните мрежи от живееща в района. Тя алармира с въпрос към кого да се обърне за сигнал за премахването на дървото от алеята, която сега е блокирана за преминаване.
В пространството между блоковете 18 и 10 има още няколко изсъхнали дървета, които са потенциално опасни и следва да бъдат своевременно отстранени от екипите на Общината.
Този случай повдига отново въпроса за поддръжката на градската растителност и реакцията на общинските служби при сигнали за опасни дървета. Само преди месец друго дърво падна в квартал "Здравец-Изток" и потроши няколко автомобила.
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
12:40 / 02.10.2025
Васил Божков се превърна в неочаквана атракция, оприличиха го на клошар
20:41 / 02.10.2025
