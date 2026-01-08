За осма поредна година русенци са поканени да се включат в инициативата "Да разцъфне Дървото на влюбените в Русе", посветена на празника на Свети Валентин. Организатори са СНЦ "Дунавско сияние", Фондация "Шарени лица", Дворецът на децата и магазинът за ръчно изработени подаръци "Ауреа Артис".В рамките на инициативата се организира конкурс за най-креативно послание за любовта и приятелството, отворен за участници от всички възрасти. Картичките се събират в магазин "Ауреа Артис" на ул. "Петко Каравелов" №5 и ще бъдат оценявани от жури с председател Соня Миленкова. За най-добрите участници са предвидени награди. Конкурсът започва на 9 януари 2026 г. и продължава до 8 февруари 2026 г.Планирани са и безплатни Валентино-творителници с осигурени материали за малки и големи. Те ще се проведат на 13 януари от 10:00 часа в Дом за стари хора "Възраждане", на 24 януари от 11:00 часа в Център за обучение и развитие "Шарени лица" на ул. "Цариброд" №4 и на 25 януари от 11:00 часа в Двореца на децата на ул. "Олимпи Панов" №14.Кулминацията на инициативата ще бъде на 14 февруари от 14:30 часа пред Дървото на влюбените, разположено пред Доходното здание. Там дървото ще бъде украсено с изработените валентинки, а най-активните участници ще получат награди и символични отличия.Традиционно всеки русенец, включил се в окичването на Дървото на влюбените, ще получи индивидуално послание за любовта и приятелството.