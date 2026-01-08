Дървото на влюбените отново ще разцъфне в Русе
©
В рамките на инициативата се организира конкурс за най-креативно послание за любовта и приятелството, отворен за участници от всички възрасти. Картичките се събират в магазин "Ауреа Артис" на ул. "Петко Каравелов" №5 и ще бъдат оценявани от жури с председател Соня Миленкова. За най-добрите участници са предвидени награди. Конкурсът започва на 9 януари 2026 г. и продължава до 8 февруари 2026 г.
Планирани са и безплатни Валентино-творителници с осигурени материали за малки и големи. Те ще се проведат на 13 януари от 10:00 часа в Дом за стари хора "Възраждане", на 24 януари от 11:00 часа в Център за обучение и развитие "Шарени лица" на ул. "Цариброд" №4 и на 25 януари от 11:00 часа в Двореца на децата на ул. "Олимпи Панов" №14.
Кулминацията на инициативата ще бъде на 14 февруари от 14:30 часа пред Дървото на влюбените, разположено пред Доходното здание. Там дървото ще бъде украсено с изработените валентинки, а най-активните участници ще получат награди и символични отличия.
Традиционно всеки русенец, включил се в окичването на Дървото на влюбените, ще получи индивидуално послание за любовта и приятелството.
Още от категорията
/
Д-р Иванов от Центъра за психични заболявания в Русе: Алкохолиците се притесняват да постъпят в лечебно заведение
04.01
Русенци сигнализират за "ало измамници" във връзка с еврото, експерти съветват как да се предпазим
02.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Драгомир Драганов: Няма проблеми при обменянето на лева в евро в ...
18:27 / 07.01.2026
Директорът на "Екология и зелена градска среда": Не трябва да се ...
15:51 / 07.01.2026
Община Иваново отпразнува Ивановден с богата програма и почит към...
14:14 / 07.01.2026
"Топлофикация - Русе" отрече инвестиционни планове за изгаряне на...
12:47 / 07.01.2026
Телефонна измама в Русенско: Възрастна жена от Бяла загуби спестя...
11:40 / 07.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.