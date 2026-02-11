Дървото на влюбените в Русе "разцъфва" с над 300 Валентинки тази събота!
© СНЦ "Дунавско сияние"
Събитието ще се проведе на 14 февруари, събота, от 14:30 часа, съобщиха от Сдружение с нестопанска цел "Дунавско сияние" – Русе.
Преди официалното награждаване на призьорите свои стихове, посветени на любовта, ще представи младата поетеса Мария-Магдалена Петкова - абитуриентка от ПГИУ "Елиас Канети", която ще подари на победителите своята дебютна поетична книга "Тихото момиче с шумното сърце".
Тази година призът "Best of the Best" се присъжда на творческия тандем между деветокласничките Ивет Веселинова и Габриела Спасова от ПГДВА "Йосиф Вондрак“ . Първо място грабват сръчковците от Дневен Център "Рализ“, които са сътворили пъстра четирилистна детелина на любовта и приятелството. Втора в арт надпреварата остава креативната Валентинка, измайсторена от Николета Колева от ОУ "Ангел Кънчев". Трето място спечели шестокласничката Жулин Караманова от ОУ "Петко Р. Славейков", с. Смирненски.
За първи път се присъжда и една комплексна награда за най-масово участие в конкурса. Призът за най-много направени Валентинки отива при ОУ "Васил Априлов".
Отново журито определи още две награди - за най-малък и най-възрастен участник. За тази година те отиват съответно при петгодишната Мина Йорданова от Дворецът на децата и Пенка Белчева - сръчна дама на "90 + години" от Дом за стари хора "Възраждане".
Ще бъдат връчени и пет поощрителни награди, като техните носители са: Обединени Детски услуги "Слънчо", Радка Петрова от Защитено жилище към ЦПЗ-Русе, Диляна Папазова от ДЦПЛУ "Дъга“, Рафаил Капнилов - 5 кл. от ОУ "Братя Миладинови“ и 7 годишният Николай Николов от КСУДС "Еквилибриум“.
Награждаването на победетелите ще е естествената кулминация на арт инициативата и ще се проведе пред "разцъфналото“ Дърво на влюбените. Тази година наградите са осигурени от: Лайънс клуб Русе "Сексагинта Приста“, Съюз на свободните писатели – филиал Русе, Работилничка "Играчки-закачки" към Сдружение "Дунавско сияние", русенския творец Елица Калоянова“ и др.
Всеки присъединил се към събитието, ще получи Валентинка, изработена от екипа на Международния Младежки център - Русе, както и индивидуално послания за любовта и приятелството, излязло изпод перото на поетесата Мария-Магдалена Петкова . За доброто влюбено настроение ще се погрижи лиричният дует "ПолиБонд“ към СНЦ "Дунавско сияние“.
