Дървото на влюбените в Русе отново ще разцъфне с над 300 собственоръчно направени Валентинки, измайсторени от участниците в Осмия общоградския конкурс за най-креативно послание за любовта и приятелството, организиран от СНЦ "Дунавско сияние", Дворецът на Децата, Фондация "Шарени лица" и магазин за арт изделия "Ауреа Артис".Събитието ще се проведе на 14 февруари, събота, от 14:30 часа, съобщиха от Сдружение с нестопанска цел "Дунавско сияние" – Русе.Преди официалното награждаване на призьорите свои стихове, посветени на любовта, ще представи младата поетеса Мария-Магдалена Петкова - абитуриентка от ПГИУ "Елиас Канети", която ще подари на победителите своята дебютна поетична книга "Тихото момиче с шумното сърце".Тази година призът "Best of the Best" се присъжда на творческия тандем между деветокласничките Ивет Веселинова и Габриела Спасова от ПГДВА "Йосиф Вондрак“ . Първо място грабват сръчковците от Дневен Център "Рализ“, които са сътворили пъстра четирилистна детелина на любовта и приятелството. Втора в арт надпреварата остава креативната Валентинка, измайсторена от Николета Колева от ОУ "Ангел Кънчев". Трето място спечели шестокласничката Жулин Караманова от ОУ "Петко Р. Славейков", с. Смирненски.За първи път се присъжда и една комплексна награда за най-масово участие в конкурса. Призът за най-много направени Валентинки отива при ОУ "Васил Априлов".Отново журито определи още две награди - за най-малък и най-възрастен участник. За тази година те отиват съответно при петгодишната Мина Йорданова от Дворецът на децата и Пенка Белчева - сръчна дама на "90 + години" от Дом за стари хора "Възраждане".Ще бъдат връчени и пет поощрителни награди, като техните носители са: Обединени Детски услуги "Слънчо", Радка Петрова от Защитено жилище към ЦПЗ-Русе, Диляна Папазова от ДЦПЛУ "Дъга“, Рафаил Капнилов - 5 кл. от ОУ "Братя Миладинови“ и 7 годишният Николай Николов от КСУДС "Еквилибриум“.Награждаването на победетелите ще е естествената кулминация на арт инициативата и ще се проведе пред "разцъфналото“ Дърво на влюбените. Тази година наградите са осигурени от: Лайънс клуб Русе "Сексагинта Приста“, Съюз на свободните писатели – филиал Русе, Работилничка "Играчки-закачки" към Сдружение "Дунавско сияние", русенския творец Елица Калоянова“ и др.Всеки присъединил се към събитието, ще получи Валентинка, изработена от екипа на Международния Младежки център - Русе, както и индивидуално послания за любовта и приятелството, излязло изпод перото на поетесата Мария-Магдалена Петкова . За доброто влюбено настроение ще се погрижи лиричният дует "ПолиБонд“ към СНЦ "Дунавско сияние“.