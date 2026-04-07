В Световния ден на здравето и празника на здравния работник, Държавната психиатрична болница в Бяла се сдоби с нов автомобил. Това съобщиха от Областната администрация в Русе, цитирани от Ruse24.bg.

Ключовете на колата бяха предадени от областния управител Орлин Пенков на директора на лечебното заведение д-р Олег Церовски. Автомобилът е постоянно обслужван и в много добро техническо състояние. Пет местната кола ще се използва за подкрепа на дейността на болницата и подобряване на условията за предоставяне на здравни услуги. Дарението има за цел да улесни ежедневната работа на медицинските екипи, като осигури по-добра мобилност при обслужването на пациенти, транспортирането на различни проби и изпълнението на служебни ангажименти. Автомобилът ще бъде използван както за логистични нужди, така и при необходимост от спешни реакции в рамките на региона и извън него. С него ще могат да се превозват и пациенти, които не са в тежко здравословно състояние.

От областната управа припомнят, че в Държавната психиатрична болница се лекуват близо 200 пациенти от 3 области – Русе, Разград и Силистра. "От 32 години всичките ни автомобили и линейки, с изключение на една, са дарени“, сподели д-р Церовски. "Подкрепата за здравните институции е приоритет за правителството. Убеден съм, че с този жест ще допринесем за по-ефективната работа на екипа и по-доброто обслужване на пациентите“, заяви областният управител Орлин Пенков.

Дарението е по искане на лечебното заведение. От ръководството на Държавната психиатрична болница в Бяла изразиха своята благодарност за направеното дарение, като подчертаха, че то идва в изключително наложителен момент и ще бъде от голяма полза за ежедневната им дейност.

Областната администрация получи колата през миналата година от Агенция "Митници“ с цел подобряване на автопарка на институцията и други държавни структури от региона при необходимост.