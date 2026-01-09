Дъжд, сняг и силен вятър: Очаква се рязко влошаване на времето в Русе от утре
Обявен е жълт код за силен вятър и оранжев за снеговалежи. Видимостта се очаква да бъде силно понижена, което е изключително опасно при шофиране. Очакванията са на места в неделя сутринта в региона снежната покривка да достигне между 10 и 20 см.
В неделя целия ден температурите ще бъдат отрицателни, като понеделник и вторник се очакват температури под -10 градуса.
