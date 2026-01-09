Още утре сутринта в Русе се очакват слаби превалявания от дъжд, което ще доведе до опасност от поледици. Температурата ще се понижава много бързо, като в късния следобед, вечерта и през нощта ще се наблюдава усилване на снеговалежа и вятъра.Обявен е жълт код за силен вятър и оранжев за снеговалежи. Видимостта се очаква да бъде силно понижена, което е изключително опасно при шофиране. Очакванията са на места в неделя сутринта в региона снежната покривка да достигне между 10 и 20 см.В неделя целия ден температурите ще бъдат отрицателни, като понеделник и вторник се очакват температури под -10 градуса.