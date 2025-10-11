Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Дъждът не попречи на русенци да спортуват в Деня на ходенето
Автор: Емануела Вилизарова 17:46Коментари (0)112
© Община Русе
В Парка на младежта днес се състоя 33-ото издание на Световния ден на ходенето. Спортната инициатива се организира от Община Русе и Спортния лекоатлетически клуб "Дунав", съвместно с Българската федерация "Спорт за всички“ и с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта. В парка се събраха десетки русенци, които въпреки лошото време, преминаха през предварително определеното трасе.

Начало на спортната дейност бе дадено от заместник-кмета Здравка Великова. Тя поздрави участниците за техния ентусиазъм и им благодари за примера който дават, спортувайки и в дъждовни условия. Събитието бе уважено и от областния координатор за община Русе към Министерството на младежта и спорта Елеонора Гурбанова.

За участниците бяха предвидени тениски с логото на инициативата, а след края на надпреварата бе проведена томбола с награди, съобщават от общината.

В спортната инициатива можеха да се включат всички русенци без значение от възраст и физическа подготовка. Тя цели да се популяризират системните занимания и особено ходенето като физическа активност и неговата роля за здравето, добрата форма, работоспособността и дълголетието на хората, независимо от тяхната възраст, пол, социален и здравен статус. В Световния ден на ходенето Българската федерация "Спорт за всички“ предава като послание към общините призив за насърчаване на повече хора от всички възрастови и социални групи към системни спортни занимания и  здравословен начин на живот.

Събитието е част от Държавния спортен календар за 2025 г. и е в изпълнение на Националната програма "БУЛФАР’2025 - 2028". В световен мащаб тя е част от програмата на Международната асоциация "Спорт за всички".






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
17:06 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
17:19 / 09.10.2025
Зала "Арена Русе" е в готовност да подслонява евакуирани жители
Зала "Арена Русе" е в готовност да подслонява евакуирани жители
15:14 / 09.10.2025
Какъв е най-лошият възможен сценарий, ако дигата на езерото край Николово се скъса?
Какъв е най-лошият възможен сценарий, ако дигата на езерото край Николово се скъса?
17:44 / 09.10.2025
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
13:35 / 10.10.2025
Актуални теми
Процедурата за избор на нов главен прокурор
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бюджет 2026
Пътят на Украйна към ЕС
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: