|Дъждът не попречи на русенци да спортуват в Деня на ходенето
Начало на спортната дейност бе дадено от заместник-кмета Здравка Великова. Тя поздрави участниците за техния ентусиазъм и им благодари за примера който дават, спортувайки и в дъждовни условия. Събитието бе уважено и от областния координатор за община Русе към Министерството на младежта и спорта Елеонора Гурбанова.
За участниците бяха предвидени тениски с логото на инициативата, а след края на надпреварата бе проведена томбола с награди, съобщават от общината.
В спортната инициатива можеха да се включат всички русенци без значение от възраст и физическа подготовка. Тя цели да се популяризират системните занимания и особено ходенето като физическа активност и неговата роля за здравето, добрата форма, работоспособността и дълголетието на хората, независимо от тяхната възраст, пол, социален и здравен статус. В Световния ден на ходенето Българската федерация "Спорт за всички“ предава като послание към общините призив за насърчаване на повече хора от всички възрастови и социални групи към системни спортни занимания и здравословен начин на живот.
Събитието е част от Държавния спортен календар за 2025 г. и е в изпълнение на Националната програма "БУЛФАР’2025 - 2028". В световен мащаб тя е част от програмата на Международната асоциация "Спорт за всички".
