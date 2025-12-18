Служителите на поддържан резерват "Сребърна“ поставиха вчера два макета на къдроглави пеликани върху платформата в местността "Бабушко блато“. Тя е изградена в края на миналата година със средства на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН, с изцяло доброволния труд на представителите на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), ИБЕИ - БАН и РИОСВ - Русе.Платформата е покрита с тръстика, като реалистично изглеждащите изкуствени птици, са поставени в единия й край. Целта е да привличат вниманието на защитените птици за гнездене – практика, доказала ефект в новите гнездови находища в страната – блатата на остров Персин и ЗМ "Калимок - Бръшлен“. Експертите се надяват на добър гнездови сезон, като очакват пеликаните да припознаят новата плаформа, която е достатъчно висока, изолирана и защитена.