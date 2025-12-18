Два макета на къдроглави пеликани са поставени на платформа в резервата "Сребърна"
©
Платформата е покрита с тръстика, като реалистично изглеждащите изкуствени птици, са поставени в единия й край. Целта е да привличат вниманието на защитените птици за гнездене – практика, доказала ефект в новите гнездови находища в страната – блатата на остров Персин и ЗМ "Калимок - Бръшлен“. Експертите се надяват на добър гнездови сезон, като очакват пеликаните да припознаят новата плаформа, която е достатъчно висока, изолирана и защитена.
Още от категорията
/
Отвориха врати изцяло обновените отделения по Акушерство и гинекология и Неонатология в УМБАЛ "Медика"
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
В събота, 19 декември: На тъмно и студено ще останат доста домаки...
17:30 / 17.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.