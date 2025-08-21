ЗАРЕЖДАНЕ...
|Два палежа и двойно убийство: Русенската прокуратура внесе обвинителен акт
Г. Г. е привлечен в качеството на обвиняем за това, през периода 28.03.2024 г. - 11.05.2024 г., в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление – на два пъти, запалил сгради и имущество със значителна стойност.
На 28.03.2024 г. обвиняемият запалил жилищна сграда в гр. Русе, собственост на Община Русе и на частно лице, на стойност 104 996 лева, като пожарът е представлявал опасност за живота на четирима човека, които се намирали в запалената сграда. Имало е и опасност пожарът да се разпростре и върху седем съседни сгради със значителна стойност.
На 11.05.2024 г. Г. Г. запалил ателие в жилищна сграда в гр. Русе, частна собственост на стойност 45 735 лева, като пожарът е представлявал опасност за живота на един човек, който по това време се е намирал в съседно помещение на същия етаж.
От двете деяния са последвали значителни вреди в общ размер на 21750,53 лева - престъпление по чл. 330, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1 и т. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК
На 28.03.2024 г. в гр. Русе, Г.Г. умишлено умъртвил повече от едно лице – К.Н., мъж на 64 години и А.П., жена на 58 години, които са се намирали в безпомощно състояние и деянието е извършено по начин и със средства опасни за живота на мнозина, и по хулигански подбуди (запалил сградата, в която се намирали двамата загинали) - престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 11, вр. чл. 115 от НК
Обвиняемият и приятелката му се познавали с убитите. Те употребявали алкохол в големи количества и се събирали с такива кампании. Живеели по квартири, а когато били безработни се приютявали при познати. Убитият мъж К.Н. също употребявал алкохол, обитавал порутена къща, в която живеели и други бездомници. В къщата идвала и убитата жена А.П., която след употреба на алкохол ставала заядлива и често обиждала приятелката на обвиняемия.
Ядосам от поредните обиди, отправени към приятелката му, и под влияние на алкохол, на 28.03.2024 г. обвиняемият решил да си отмъсти на А. П., като запали къщата, за да изгорят в нея тя и К. Н. Знаел, че са заспали пияни и няма да имат възможност да избягат от пламъците. Отишъл вечерта до къщата и подпалил натрупани в едната стая хартии и дрехи. Огънят бързо обхванал къщата, като покрива се срутил и затиснал телата им. Имало е опасност пламъците да се прехвърлят върху съседните къщи.
В продължителен период от време обвиняемият се държал агресивно към приятелката си, като често ѝ нанасял побои, което станало причина тя да го напусне и да подаде жалби в полицията за тормоз. Той от своя страна решил да си отмъсти за това, като на 11.05.2024 г. запалил квартирата, в която тя живеела.
Обвиняемият е с взета мярка за неотклонение "задържане под стража“.
Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.
