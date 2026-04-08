Два случая на кражби от търговски обекти в гр. Русе са в процес на разследване.

Първият касае отнемане на лични вещи от заключващ се шкаф в хипермаркет на бул. "Липник“, при което е нанесена щета на стойност около 760 евро.

Вторият случай е свързан с кражба на видеокамера от магазин в русенския квартал "Здравец“, извършена след разопаковане на стоката и напускане на обекта без заплащане, като щетата е оценена на около 50 евро.

И по двата случая са образувани преписки, по които работят служители от Първо и от Второ РУ в Русе, съобщиха от полицията.