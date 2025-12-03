Двама души пострадаха при пътни инциденти в Русенско
Първият инцидент е станал около 13:05 ч. на кръстовището на ул. "Ангел Кънчев" и бул. "Цар Освободител". Водач на лек автомобил "Инфинити" не е спазил дистанция и е блъснал движещия се пред него автомобил "Опел". При удара водачът на опела е получил контузна рана на главата и след преглед е освободен за домашно лечение. Не е установена употреба на алкохол.
Същевременно около 13:05 ч. на първокласен път I-5 (Русе-Бяла), шофьор на влекач ДАФ с полуремарке е предприел маневра за навлизане в лявата пътна лента и е отнел предимството на лек автомобил "Фолксваген". Жената, която е била зад волана на лекия автомобил, е откарана в болница в Русе, където е установена контузия на раменната става и е освободена за домашно лечение.
И двете произшествия са обслужени от екипи на пътна полиция по административен ред.
