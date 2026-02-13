Двама души пострадаха след катастрофа в село Николово, съобщиха от ОД на МВР - Русе.Сигнал за инцидента е подаден на 12 февруари около 04:20 часа. Екип на сектор "Пътна полиция" е изпратен в селото, на ул. "Липник", в посока към град Русе.На място е установено, че лек автомобил "Ауди А6" е напуснал пътното платно, след като водачът не е съобразил скоростта си с атмосферните условия, видимостта и състоянието на настилката. Автомобилът е навлязъл върху десния тротоар, където е блъснал бетонни ограничителни елемента, след което се е завъртял и се е ударил в крайпътно дърво отляво.Водачът – 22-годишен мъж и неговата спътничка, също на 22 години, са откарани за преглед в лечебно заведение в Русе. Мъжът е с диагноза комоцио, травми на главата и наранявания по ръцете. Жената е приета с множество повърхностни наранявания по главата и гръдния кош.Произшествието е обслужено по административен ред с двама леко ранени. Пробата за алкохол на водача е отчела отрицателен резултат, но тестът с техническо средство за наркотични вещества е реагирал положително за опиати.Образувано е бързо производство за престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК и работата по случая продължава.