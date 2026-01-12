На 9 и 10 януари в полицията в Русе са регистрирани два случая на телефонни измами, при които са пострадали възрастни хора, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР - Русе.В единия русенка била въведена в заблуждение от мъж, представил се за служител на криминална полиция, който я убедил, че се провежда специализирана операция срещу телефонни измамници и че е необходимо нейното съдействие. Инструктирал я да събере наличните си пари и ценности и да ги остави под контейнер за смет до дома си. В резултат тя оставила налична в дома ѝ сума пари и малко златни накити.В другия случай потърпевш е бил възрастен мъж, който станал жертва на сходна схема. Първоначално е потърсен на стационарния си телефон от лице, представило се за служител на електроразпределително дружество, който съобщил за проблеми с токоподаването, а впоследствие и на мобилния си телефон от мъж, представящ се за дознател. Потърпевшият бил убеден, че в района му действа престъпна група, която ограбва самотно живеещи хора и се подготвя акция срещу нея. Получил инструкции от измамниците, които изпълнил, като на два пъти хвърлил от балкона на жилището си парични средства както и златни предмети.И по двата случая са образувани досъдебни производства за престъпление по чл. 209 от НК, като работата по установяване на нанесените на потърпевшите щети и на извършителите продължава.