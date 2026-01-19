обира на инкасо автомобил в района на ЖП гара Ихтиман. Случаят е от петък.
Припомняме, че два мъже бяха задържани, след като задигнаха две касети с огромна сума от въпросния инкасо автомобил.
"В момента е установено, че при обира е отнетата сумата от около 235 000 евро или 460 хиляди лева", заяви окръжният прокурор на София Христина Лулчева, предаде репортер на ФОКУС.
По думите ѝ двамата задържани са носели маски и са били въоръжени. По време на извършването на престъплението те са насочели огнестрелното оръжие срещу служителите на охранителната фирма на инкасо автомобила. След което им е било заповядано да легнат на земята. "Единият от охранителите бил завързан със "свинска опашка". После заподозрените отворили бронираната кола "чрез натискане на поредица от бутони, за да откраднат парите", допълни окръжният прокурор.
"Единият от задържаните е бил служител на конкретната фирма, а другият е работил за друга такава", каза още тя.
"В качеството им на обвиняеми са привлечени две лица, които са на по 23 години. Те са с постоянен адрес в Русе, но живеят на територията на столицата. За извършеното престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна. Като обаче ако съдът ги признае за виновни, може да бъде постановено отнемане на цялото им имущество", подчерта Лулчева.
"Използваните огнестрелни оръжия са били намерени по-късно в тревистата местност, през която извършителите са се опитали да избягат. Двамата мъже са били преоблечени като строителни работници, тъй като гарата в Ихтиман все още е в ремонт. Така са целели да не будят подозрения", заяви директорът на ОДМВР - София старши комисар Тихомир Ценов
