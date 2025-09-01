Две деца с тротинетка се блъснаха в патрулка в Русе

© bTV Две деца с тротинетка се блъснаха в полицейски автомобил тази сутрин в Русе. Инцидентът е станал пред Първо РУ.



Децата не са били в своята лента за движение, а са се движили насрещно и така се е стигнало до удара.



При сблъсъка е пострадало 15-годишно момче, което е било с тротинетката. То е откарано в болница с травма на лицето. Има материални щети и по патрулката, пише bTV.



Пробите на водача на полицейския автомобил за алкохол и наркотици са отрицателни. Движението в района беше затруднено за около два часа.