Две инициативи на Община Русе с национални отличия в конкурса "Добри практики"
Програмата се реализира в периода 2024-2025 г. и предлага безплатни месечни срещи с водещи специалисти – акушер-гинеколози, неонатолози, педиатри, консултанти по кърмене и експерти по ранно детско развитие. Инициативата подпомага бъдещи и настоящи родители на деца до 3 години, като предоставя достъпни и научно обосновани знания в партньорство с УМБАЛ "Канев" и УМБАЛ "Медика".
Отличието за Екипа по ранно детско развитие е резултат от последователната работа на общината за трансформация на модела в детските ясли. От 2021 г. насам персоналът преминава обучения, а през 2024 г. към щатния състав на детските ясли бяха добавени специалисти - кинезитерапевт, ерготерапевт, логопед, психолог и социален педагог.
Само година след въвеждането на новия подход се наблюдава по-високо доверие от страна на родителите, по-активно сътрудничество между семейства и персонал, засилен интерес към тематични инициативи и по-честа консултативна работа с родителите и специалистите в детските заведения.
