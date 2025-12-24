Пожар изпепели автомобили в русенския квартал "Дружба". При инцидента няма пострадали хора, съобщиха от БТА.Сигналът за горящите автомобили е подаден своевременно, но въпреки бързата намеса на пожарникарите, две от колите са почти напълно изгорели. Инцидентът е станал в междублоково пространство, като за щастие няма пострадали граждани и съседни сгради не са засегнати.Според собствениците на засегнатите автомобили, до следобедните часове на 23 декември колите са били в техническа изправност и не са давали признаци за проблеми. Предстои разследване от органите на реда, което да установи точните причини за възникването на пожара.На мястото на инцидента е извършен оглед, а полицията и пожарната работят по няколко версии, включително техническа неизправност или умишлен палеж, като последното все още не е официално потвърдено от разследващите.