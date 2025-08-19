Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Две контрабанди на общо 4180 кутии цигари хванаха от Митница Русе
Автор: Илиана Пенова 10:18Коментари (0)64
©
Митнически служители от Териториална дирекция Митница Русе предотвратиха две нарушения, свързани с пренасянето на общо 4180 кутии (83 600 къса) цигари, в два отделни случая в рамките на териториалния обхват на дирекцията.

На 16 август около 01:05 часа, в района на мост "Нова Европа“ (Дунав мост 2 Видин – Калафат), е спряна товарна композиция с влекач и полуремарке, управлявана от български гражданин. По данни на водача превозното средство е натоварено с хранителни продукти с крайна дестинация Германия и Обединеното кралство. Камионът е насочен за щателна проверка в Митническо бюро Видин. При извършената физическа проверка, след разтоварване на част от стоката, в три от палетите с хранителни продукти са открити осем кашона, съдържащи общо 3 900 кутии (78 000 къса) цигари, облепени с български акцизен бандерол. Водачът е заявил, че цигарите са негови и са предназначени за негови близки в Германия. По случая е съставен акт за административно нарушение съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.

Ден по-рано, на 15 август около 21:30 часа, на главен път Е85 в посока Русе, митнически служители спират за проверка товарен автомобил с чужда регистрация, пътуващ от Турция за Румъния. Превозното средство е съпроводено до ГКПП "Дунав мост“, където е извършена щателна митническа проверка. В кабината на автомобила, в три текстилни чанти с личен багаж на водача, са открити общо 280 кутии (5600 къса) цигари без български акцизен бандерол, част от които с надпис DUTY FREE, а друга с турски акцизен бандерол. В писмени обяснения водачът е заявил, че ги е закупил от Турция за лично ползване. Цигарите са задържани, а по случая е съставен акт по Закона за митниците.

Агенция "Митници“ припомня, че при влизането си в България от трета страна през сухопътен граничен пункт могат да внесат само две кутии цигари, а при пътуване към друга държава-членка могат да се пренасят до 40 кутии с валиден български акцизен бандерол. 







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
19:04 / 17.08.2025
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
10:23 / 17.08.2025
Кошмар на магистрала "Тракия"! Втора катастрофа и големи задръствания към София
Кошмар на магистрала "Тракия"! Втора катастрофа и големи задръствания към София
14:10 / 17.08.2025
Катастрофа в изпреварващата лента на АМ "Тракия" преди София, образува се задръстване!
Катастрофа в изпреварващата лента на АМ "Тракия" преди София, образува се задръстване!
13:28 / 17.08.2025
Ето какво се крие зад раздлялата на Торино и Пашата
Ето какво се крие зад раздлялата на Торино и Пашата
17:41 / 17.08.2025
Синоптиците вещаят люта зима с две лица в България
Синоптиците вещаят люта зима с две лица в България
17:10 / 17.08.2025
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
14:02 / 18.08.2025
Актуални теми
Почина актьорът Матю Пери
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: