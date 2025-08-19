ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Две контрабанди на общо 4180 кутии цигари хванаха от Митница Русе
На 16 август около 01:05 часа, в района на мост "Нова Европа“ (Дунав мост 2 Видин – Калафат), е спряна товарна композиция с влекач и полуремарке, управлявана от български гражданин. По данни на водача превозното средство е натоварено с хранителни продукти с крайна дестинация Германия и Обединеното кралство. Камионът е насочен за щателна проверка в Митническо бюро Видин. При извършената физическа проверка, след разтоварване на част от стоката, в три от палетите с хранителни продукти са открити осем кашона, съдържащи общо 3 900 кутии (78 000 къса) цигари, облепени с български акцизен бандерол. Водачът е заявил, че цигарите са негови и са предназначени за негови близки в Германия. По случая е съставен акт за административно нарушение съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.
Ден по-рано, на 15 август около 21:30 часа, на главен път Е85 в посока Русе, митнически служители спират за проверка товарен автомобил с чужда регистрация, пътуващ от Турция за Румъния. Превозното средство е съпроводено до ГКПП "Дунав мост“, където е извършена щателна митническа проверка. В кабината на автомобила, в три текстилни чанти с личен багаж на водача, са открити общо 280 кутии (5600 къса) цигари без български акцизен бандерол, част от които с надпис DUTY FREE, а друга с турски акцизен бандерол. В писмени обяснения водачът е заявил, че ги е закупил от Турция за лично ползване. Цигарите са задържани, а по случая е съставен акт по Закона за митниците.
Агенция "Митници“ припомня, че при влизането си в България от трета страна през сухопътен граничен пункт могат да внесат само две кутии цигари, а при пътуване към друга държава-членка могат да се пренасят до 40 кутии с валиден български акцизен бандерол.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
19:04 / 17.08.2025
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
10:23 / 17.08.2025
Ето какво се крие зад раздлялата на Торино и Пашата
17:41 / 17.08.2025
Синоптиците вещаят люта зима с две лица в България
17:10 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: