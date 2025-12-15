Две кражби бяха регистрирани в Русе за периода 10 -13 декември, съобщиха от ОД на МВР - Русе.Първият инцидент е станал между 10 и 12 декември в района на местността "Мерата". Жител на града подал сигнал на 12 декември около 10:30 часа за проникване с взлом във вилния му имот. От взломен ПВЦ прозорец на първия етаж в дневното помещение са отнети LCD телевизор и бензинова резачка. Нанесените щети възлизат на около 1200 лева. По случая е образувано досъдебно производство за квалифицирана кражба, извършен е оглед, а разследването продължава.Вторият случай е регистриран на 13 декември в следобедните часове в търговски обект на бул. "Липник". Две жени на 46 и 38 години преминали касовата зона с две пазарски колички и една детска количка, пълни с различни стоки, без да ги заплатят. Стойността на откраднатите стоки е около 1150 лева. На място са пристигнали служители на частна охранителна фирма и полицията, които са установили самоличността на жените и са започнали бързо производство за кражба.Работата по двата случая продължава.