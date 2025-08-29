Две могили чества 56 години от обявяването си за град

© 56 години от обявяването си за град ще отбележи днес Две могили. Тържествата ще започнат с 19.00 часа с отслужване на молебен за здраве и благоденствие от свещеници от Русенската света митрополия. Началото на официалната част ще бъде дадено от кмета Мариета Петрова и областния управител Драгомир Драганов точно в 19.00 часа на централния площад "Филип Тотю“. По време на официалната церемония се предвижда бившият кмет Божидар Борисов, който почина внезапно в края на миналата година да бъде удостоен със званието "Почетен гражданин на град Две могили“. Решението е взето на заседание на Общинския съвет от 25 юли тази година. По думите на Петрова и на общинските съветници това е едно заслужено признание за неговия принос, неговата отдаденост и безспорен авторитет сред хората. Трудно би се намерил човек, който да не отбележи, че Божидар Борисов винаги е бил общественик, както и човек с визия и голямо сърце. "Той беше кмет на нашата община в трудни и преходни години. Той пое отговорността да води с решителност и почтеност, да отстоява интересите на гражданите, да работи за доброто на всички, независимо от политическа или лична принадлежност. Под негово ръководство се реализираха редица инфраструктурни, социални и културни инициативи. Но по-важно от направеното е начинът, по който го направи – с човешко отношение, с уважение към всеки човек, с готовност да изслуша, да помогне, да бъде до хората“, споделя Мариета Петрова. Божидар Борисов е роден на 18 май 1965 г. в Русе. Дипломира се в Професионалната гимназия по строителство архитектура и геодезия "Пеньо Пенев“, а след това завършва Висшето народно военно артилерийско училище "Георги Димитров“, специалност "Артилерийско разузнаване“. През 1988 г. работи във Военния картографски институт, като изготвя военни картографски материали за нуждите на Българската армия и цивилни организации. През 2000 г. завършва Военната академия в София. Командир е на поделение в София, а две години по-късно е част от състава на Главния щаб на сухопътните войски. Бил е на военни мисии в Ирак и Афганистан. През 2012 г. напуска по собствено желание Българската армия. Работил е в Индия и България по цивилната си специалност. На 25 октомври 2015 г. бе избран за първия си мандат като кмет на Община Две могили.



По време на официалната церемония слово ще бъде произнесено и от областния управител Драгомир Драганов, а от 19.30 часа се предвижда и богата фолклорна програма с участието на народната певица Михаела Костуркова и оркестър. В неделя се предвижда и турнир по народни борби. Началото ще бъде дадено в 09.00 часа на градския стадион.



Припомняме, че на 29 август 1969 година, с указ на Президиума на Народното събрание, Две могили получава статут на град – признание за развитието, икономическото значение и обществената активност на местната общност. Това е момент, който поставя началото на нов етап в историята ни – на стремеж към модернизация, културно обогатяване и по-добър живот за хората тук.