ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Две могили чества 56 години от обявяването си за град
По време на официалната церемония слово ще бъде произнесено и от областния управител Драгомир Драганов, а от 19.30 часа се предвижда и богата фолклорна програма с участието на народната певица Михаела Костуркова и оркестър. В неделя се предвижда и турнир по народни борби. Началото ще бъде дадено в 09.00 часа на градския стадион.
Припомняме, че на 29 август 1969 година, с указ на Президиума на Народното събрание, Две могили получава статут на град – признание за развитието, икономическото значение и обществената активност на местната общност. Това е момент, който поставя началото на нов етап в историята ни – на стремеж към модернизация, културно обогатяване и по-добър живот за хората тук.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях
09:52 / 27.08.2025
Обявиха тридневен траур, една от жертвите е 17-годишната Габриела
16:19 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: