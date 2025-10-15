ЗАРЕЖДАНЕ...
Две поколения джаз изпълнители ще зарадват русенската публика
©
Концертният цикъл "Есенни джаз вечери“ се организира от Сдружение "Русенска джаз колегия“ с подкрепата на Община Русе, "Дунарит“, Гранд хотел "Рига“, в. "Утро“, "Арена Русе“ и "Феникс 94“. Те се провеждат всеки четвъртък от 19 часа в Пленарна зала при вход свободен, съобщи Община Русе.
Целта на събитията е да зарадват меломаните, както и да подкрепят инициативата за изграждане на "Алея на джаза“ в града – в памет на емблематични русенски джаз музиканти като Петьо Петров – Парчето, Стайко Стайков, Боби Русев и др.
По време на концертите ще бъдат разположени урни за дарения в подкрепа на проекта.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Колко глоби отнесоха русенците за нарушения по пътищата за първит...
16:00 / 14.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.