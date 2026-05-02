Ден след като отбелязахме официално 150 години от Априлското въстание, по предложение на Регионалното управление на образованието /РУО/ Областна администрация – Русе публикува двете отличени ученически произведения в рамките на кампанията на Министерството на образованието и науката "ДУМИТЕ НА СВОБОДАТА“.

Инициативата има за цел да обедини училищата в българската образователна система около осмислянето на свободата като ценност както в исторически, така и в съвременен контекст, като постави учениците в активната роля на носители на паметта, съобщи областната администрация.

Кампанията стъпва върху разбирането, че Априлското въстание е резултат от силата на словото, идеите и връзките между хората, довели до активни действия в защита на националното самосъзнание. В исторически план подготовката му се осъществява чрез писма, комитети и обмен на послания между населени места. Целта на инициативата е тази идея да се реализира чрез създаване на ученически текстове, които интерпретират свободата днес и изграждат връзка между миналото и настоящето. Училищата в Русенско се включиха в кампанията и създадоха ученически писма, чиито текстове са написани на ръка.

От всички постъпили писма в Регионално управление на образованието – Русе бяха отличени две, които да представят областта на национално ниво. Сканирани копия на писмата са изпратени до Министерството на образованието и науката, които на национално равнище ще бъдат оценени от комисия и най-добрите от тях ще бъдат издадени като общ национален разказ "Заветът, който пишем днес“. Победителите на регионално ниво са Алина Камарашева, ученичка в 12 клас от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Пеньо Пенев“ и Пресияна Борисова от ОУ "Св. Климент Охридски“ в с. Долна Студена, община Ценово. "Днес ние живеем свободно. Говорим на родния си език без страх. Учим историята си. Изразяваме мнението си. Избираме пътя си. За нас свободата често пъти изглежда естествена – почти като въздуха, който дишаме. Но когато се обърнем към вашето време, осъзнаваме нещо важно: свободата никога не е била даденост. Тя е извоювана“, пише в своето писмо Алина Камарашева.

"Аз избирам да помня. Избирам да пазя свободата – не само като право, а като чест. И вярвам, че ако всеки от нас направи този избор, България ще продължи да бъде силна. Не защото има трудности, а защото има народ, който не се предава“, пише в своето писмо Пресияна Борисова.