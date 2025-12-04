Две жени пострадаха при катастрофа на изхода на Русе в посока Разград, Шумен и Варна. Това съобщиха от Областна дирекция на МВР - Русе.Пострадалите са транспортирани в УМБАЛ "Канев" - Русе след тежкото пътнотранспортно произшествие, станало тази сутрин около 07:47 часа в района на изхода на града, близо до магазин "Джъмбо". Състоянието им към момента се уточнява.По първоначални данни катастрофата е предизвикана от сблъсък между товарен автомобил - самосвал с разградска регистрация, идващ от Кубратския път, и лек автомобил с русенска регистрация, движещ се по главния път към Русе.На място незабавно са изпратени полицейски екипи, които извършват оглед и документират обстоятелствата около инцидента. Пробите за алкохол на водачите са отрицателни.Движението в района остава затруднено и се регулира от полицията. Причините за катастрофата предстои да бъдат изяснени.Шофирайте внимателно!