Две жени пострадаха при катастрофа на изхода на Русе за Разград
Пострадалите са транспортирани в УМБАЛ "Канев" - Русе след тежкото пътнотранспортно произшествие, станало тази сутрин около 07:47 часа в района на изхода на града, близо до магазин "Джъмбо". Състоянието им към момента се уточнява.
По първоначални данни катастрофата е предизвикана от сблъсък между товарен автомобил - самосвал с разградска регистрация, идващ от Кубратския път, и лек автомобил с русенска регистрация, движещ се по главния път към Русе.
На място незабавно са изпратени полицейски екипи, които извършват оглед и документират обстоятелствата около инцидента. Пробите за алкохол на водачите са отрицателни.
Движението в района остава затруднено и се регулира от полицията. Причините за катастрофата предстои да бъдат изяснени.
Шофирайте внимателно!
