Община Русе информира жителите и гостите на региона, че движението през дигата при село Николово остава забранено поради състоянието на съоръжението на язовира. Мярката е предприета с оглед безопасността на населението и ще продължи да бъде в сила до второ нареждане.Достъпът до Лесопарк "Липник“ е осигурен чрез обходни маршрути. Пътуващите могат да достигнат до населеното място и парка по път II-23 Русе – Кубрат, като преди с. Червена вода се завие наляво от Русе и се продължи по общинския път RSE-2149, който води към Лесопарка, Общинската спортна база и обектите, разположени в района, както и към части от землището на с. Николово. Алтернативният маршрут е през с. Долно Абланово, с. Ново село и с. Червена вода и продължава по общински път RSE-2149.Община Русе призовава гражданите да предвиждат повече време за пътуване, тъй като обходните маршрути удължават пътя. При промяна на обстановката ще бъде предоставяна своевременна информация чрез официалния сайт на общината. Ограничението остава в сила до приключване на обследванията и техническите оценки на съоръжението.На картата са обозначени маршрутите и затворените участъци за по-лесна ориентация.Днес екип от Изследователската база по геотехника в Русе започна извършването на дълбочинни проби в тялото на дигата на язовира в Лесопарк "Липник“. Дейностите са част от процеса по изготвяне на експертна оценка за състоянието на съоръжението и предприемане на необходимите стъпки за неговия ремонт.Предвижда се изпълнението на седем сондажа от двете страни на стената, от които ще бъдат взети проби за лабораторни изпитвания. Получените резултати ще дадат възможност на специалистите да направят задълбочен анализ и да подготвят проект за аварийния ремонт на дигата.