ЗАРЕЖДАНЕ...
Движението през дигата в Николово остава затворено
© Община Русе
Достъпът до Лесопарк "Липник“ е осигурен чрез обходни маршрути. Пътуващите могат да достигнат до населеното място и парка по път II-23 Русе – Кубрат, като преди с. Червена вода се завие наляво от Русе и се продължи по общинския път RSE-2149, който води към Лесопарка, Общинската спортна база и обектите, разположени в района, както и към части от землището на с. Николово. Алтернативният маршрут е през с. Долно Абланово, с. Ново село и с. Червена вода и продължава по общински път RSE-2149.
Община Русе призовава гражданите да предвиждат повече време за пътуване, тъй като обходните маршрути удължават пътя. При промяна на обстановката ще бъде предоставяна своевременна информация чрез официалния сайт на общината. Ограничението остава в сила до приключване на обследванията и техническите оценки на съоръжението.
На картата са обозначени маршрутите и затворените участъци за по-лесна ориентация.
Днес екип от Изследователската база по геотехника в Русе започна извършването на дълбочинни проби в тялото на дигата на язовира в Лесопарк "Липник“. Дейностите са част от процеса по изготвяне на експертна оценка за състоянието на съоръжението и предприемане на необходимите стъпки за неговия ремонт.
Предвижда се изпълнението на седем сондажа от двете страни на стената, от които ще бъдат взети проби за лабораторни изпитвания. Получените резултати ще дадат възможност на специалистите да направят задълбочен анализ и да подготвят проект за аварийния ремонт на дигата.
Още по темата
/
Отново студ в България
14.10
Регионалният министър за трагедията в "Елените": Ако това се беше случило в активен сезон, жертвите нямаше да са 4, а 400
13.10
Д-р Валентин Симеонов: Не бива да мислим, че Господ е българин! Когато става дума за природата, тя не прави компромиси
12.10
Атанас Зафиров: Причините за тежките наводнения у нас са беззаконие, алчност и най-вероятно корупция
11.10
Кметът на Русе: Живущите край реката в Николово могат да се завърнат по домовете си, но с готовност за евакуация
11.10
Предупреждение от първа степен за опасно време в Русе днес. поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
11.10
Още от категорията
/
Русенската областна администрация се сдоби с макет на възстановената гробница на Захари Стоянов
15.10
Пенчо Милков обсъди с ръководството на Siemens и Русенския университет нови посоки за сътрудничество в областта на иновациите и сигурността
14.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Чужденец обра чейндж бюро в Русе
12:52 / 15.10.2025
Мъж с над 4 промила алкохол в кръвта катастрофира в Русе
12:23 / 15.10.2025
Русе и Гюргево засилват процеса по изграждане на инсинератор
11:51 / 15.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.