На 3 ноември от 10:00 ч. овощната градина в село Бръшлен ще се превърне в открита класна стая за малките любители на природата."Дворецът на децата“ – Русе организира безплатно образователно събитие, посветено на грижата за овошките и устойчивия начин на живот.В рамките на инициативата децата ще се срещнат с агроном Таня Трифонова, която ще изнесе увлекателна лекция за света на овощарството – как се отглеждат овощните дръвчета, защо е важно да ги пазим от вредители и как да поддържаме градината здрава и плодородна.След теоретичната част малките участници ще приложат наученото на практика – ще варосват овошки. Практическите занимания ще им помогнат да осъзнаят връзката между човека и природата, както и значението на отговорността и труда.След приключване на дейностите в градината, групата ще посети Народно читалище "Братство 1906“ – с. Бръшлен, където децата ще се потопят в духа на българските традиции. Събитието се реализира със съдействието на Община Сливо поле. В читалището децата ще разгледат етнографската експозиция, тематична стая с билки, библиотеката и изложба с портрети на бележити българи.Поредицата от вдъхновяващи активности съчетава знание, емоция и игра – доказателство, че най-добрият начин да обикнеш природата и традицията е да ги преживееш. За участниците е осигурен лицензиран транспорт, като пътуването се заплаща индивидуално от всеки желаещ да се включи.Проектът се реализира благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България "Ти и Lidl за нашето утре“, в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум.Местата са ограничени. Необходимо е предварително записване.