"Дворецът на децата" – Русе организира безплатно образователно събитие
© "Дворецът на децата" - Русе
"Дворецът на децата“ – Русе организира безплатно образователно събитие, посветено на грижата за овошките и устойчивия начин на живот.
В рамките на инициативата децата ще се срещнат с агроном Таня Трифонова, която ще изнесе увлекателна лекция за света на овощарството – как се отглеждат овощните дръвчета, защо е важно да ги пазим от вредители и как да поддържаме градината здрава и плодородна.
След теоретичната част малките участници ще приложат наученото на практика – ще варосват овошки. Практическите занимания ще им помогнат да осъзнаят връзката между човека и природата, както и значението на отговорността и труда.
След приключване на дейностите в градината, групата ще посети Народно читалище "Братство 1906“ – с. Бръшлен, където децата ще се потопят в духа на българските традиции. Събитието се реализира със съдействието на Община Сливо поле. В читалището децата ще разгледат етнографската експозиция, тематична стая с билки, библиотеката и изложба с портрети на бележити българи.
Поредицата от вдъхновяващи активности съчетава знание, емоция и игра – доказателство, че най-добрият начин да обикнеш природата и традицията е да ги преживееш. За участниците е осигурен лицензиран транспорт, като пътуването се заплаща индивидуално от всеки желаещ да се включи.
Проектът се реализира благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България "Ти и Lidl за нашето утре“, в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум.
Местата са ограничени. Необходимо е предварително записване.
