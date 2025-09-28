Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Двудневна волейболна надпревара в Русе събра отбори от страната
Автор: Георги Кирилов 17:48Коментари (0)0
©
Двудневния турнир по волейбол "За купата на кмета“ в Русе събра през уикенда женски и мъжки отбори от крайдунавския град и страната. Събитието, което се проведе в зала "Ялта“, премина под патронажа на кмета на община Русе и се превърна в празник на спорта и младите таланти.

Пенчо Милков откри надпреварата при мъжете в неделния ден, като поздрави състезателите и техните треньори, и подчерта значението на подобни събития: "Русе е град със спортни традиции и волейболът е част от тази история. Този турнир показва, че имаме енергия, дух и млади хора, които могат да вървят по пътя на успеха. Благодаря на екипа на волейболен клуб "Любо Ганев – Автосвят“, че с постоянство и отдаденост изгражда ново поколение състезатели, които ще носят с гордост името на Русе.“

Президентът и старши треньор на клуба Сашо Тодоров сподели, че турнирът е важна проверка за формата на състезателите, а домакинството на Русе е доказателство, че тук се прави качествен волейбол. Като негови верни помощници в работата с отбора се открояват помощник-треньорите Христо Кирев и Милена Ботева, които допринасят за подготовката и изграждането на младите играчи, съобщи Общината.

В първия ден на турнира женските отбори на ВК "Любо Ганев – Автосвят“, "Спартак“-Варна и "ДКС Варна“ премериха сили, а във втория – мъжките състави на "Любо Ганев – Автосвят“, "Русенски университет“ и "Хан Аспарух“-Исперих. При жените в събота състезателките на ст. треньора Сашо Тодоров спечелиха първото място, като участието на отбора бе дебют пред русенска публика, воден от капитана Милена Ботева. Второто място зае “Спартак", а третото - “ДКС Варна".

В неделя победители при мъжете станаха състезателите на ВК "Любо Ганев – Автосвят“ с две победи, второто място бе за "Русенски университет“", а гостите от “Хан Аспарух"-Исперих заеха третото.

Срещите преминаха в оспорван и спортсменски дух, а награждаването в края на двата дни отличи най-добрите състави и състезатели.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пенчо Милков и посланикът на Китай откриха второто издание на Фестивала на драконовите лодки
Пенчо Милков и посланикът на Китай откриха второто издание на Фестивала на драконовите лодки
17:58 / 27.09.2025
Днес е голям църковен празник! Народът казва – ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове
Днес е голям църковен празник! Народът казва – ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове
08:48 / 26.09.2025
Тежка катастрофа на АМ "Хемус", жена е изпаднала от автомобила и е била премазана
Тежка катастрофа на АМ "Хемус", жена е изпаднала от автомобила и е била премазана
19:43 / 27.09.2025
Стана ясно каква е причината за смъртта на 21-годишната родилка от Русенско
Стана ясно каква е причината за смъртта на 21-годишната родилка от Русенско
17:48 / 26.09.2025
Русинова: Колко трябва да си тъп, за да кажеш, че на спортен режим "колата сама си замъглява километража"?
Русинова: Колко трябва да си тъп, за да кажеш, че на спортен режим "колата сама си замъглява километража"?
10:26 / 26.09.2025
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
14:15 / 26.09.2025
Робинята Изаура на 68
Робинята Изаура на 68
12:07 / 26.09.2025
Актуални теми
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
51-ото Народно събрание
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Туризъм
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: