ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Двудневна волейболна надпревара в Русе събра отбори от страната
Пенчо Милков откри надпреварата при мъжете в неделния ден, като поздрави състезателите и техните треньори, и подчерта значението на подобни събития: "Русе е град със спортни традиции и волейболът е част от тази история. Този турнир показва, че имаме енергия, дух и млади хора, които могат да вървят по пътя на успеха. Благодаря на екипа на волейболен клуб "Любо Ганев – Автосвят“, че с постоянство и отдаденост изгражда ново поколение състезатели, които ще носят с гордост името на Русе.“
Президентът и старши треньор на клуба Сашо Тодоров сподели, че турнирът е важна проверка за формата на състезателите, а домакинството на Русе е доказателство, че тук се прави качествен волейбол. Като негови верни помощници в работата с отбора се открояват помощник-треньорите Христо Кирев и Милена Ботева, които допринасят за подготовката и изграждането на младите играчи, съобщи Общината.
В първия ден на турнира женските отбори на ВК "Любо Ганев – Автосвят“, "Спартак“-Варна и "ДКС Варна“ премериха сили, а във втория – мъжките състави на "Любо Ганев – Автосвят“, "Русенски университет“ и "Хан Аспарух“-Исперих. При жените в събота състезателките на ст. треньора Сашо Тодоров спечелиха първото място, като участието на отбора бе дебют пред русенска публика, воден от капитана Милена Ботева. Второто място зае “Спартак", а третото - “ДКС Варна".
В неделя победители при мъжете станаха състезателите на ВК "Любо Ганев – Автосвят“ с две победи, второто място бе за "Русенски университет“", а гостите от “Хан Аспарух"-Исперих заеха третото.
Срещите преминаха в оспорван и спортсменски дух, а награждаването в края на двата дни отличи най-добрите състави и състезатели.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Робинята Изаура на 68
12:07 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: