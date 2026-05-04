В Голяма зала на Доходното здание се проведе традиционният годишен концерт на детските градини в община Русе. Тазгодишното издание беше посветено на 100-годишнината от издаването на обичаната детска книга "Мечо Пух“ от Алън Милн и премина под наслов "Един век приятелство, цял живот доброта“.

Сред официалните гости на събитието бяха кметът на община Русе Пенчо Милков, заместник-кметът Енчо Енчев, областният управител Орлин Пенков, председателят на Общински съвет – Русе акад. Христо Белоев и началникът на РУО-Русе д-р Росица Георгиева.

В своето приветствие кметът Пенчо Милков поздрави децата, техните учители и родители за положените усилия и отдаденост. "Днес виждаме не просто един концерт, а резултата от труда, грижата и обичта, които ежедневно влагате в работата си с децата. Вие създавате среда, в която те растат като добри и уверени личности. Темата за приятелството и добротата не е случайна – това са ценностите, които ще им помагат през целия им живот. Благодаря на всички педагогически екипи за отдадеността и за това, че изграждат бъдещето на Русе с търпение, много грижа и професионализъм“, заяви той.

Поздрав към организаторите и участниците отправи и началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева. "Тази вечер е доказателство за значението на образованието в най-ранна възраст – именно там се изграждат ценностите, увереността и отношението към света. Това, което виждаме на сцената, е резултат от вдъхновение, професионализъм и последователни усилия, насочени към развитието на всяко дете“, посочи тя.

В събитието се включиха всички детски градини, които чрез танци, песни и сценични изпълнения пресъздадоха ценностите на приятелството, добротата и съпричастността, съобщиха от общинската администрация.

Началото беше поставено с танца "Да бъдеш добър“ на децата от ДГ "Пинокио“, последван от изпълнението "Заедно аз и ти сме по-добри“ на ДГ "Слънце“. В тематичната линия на концерта се вписаха и "Децата – приятели на Мечо Пух“ на ДГ "Райна Княгиня“, както и музикалното изпълнение на ДГ "Чучулига“. Сред акцентите бяха още "Сладко, сладко като мед“ на ДГ "Радост“ и "Симфония на приятелството“ на ДГ "Русалка“, които допълниха внушението за споделеност и хармония.

В програмата се включиха и останалите детски градини с разнообразни изпълнения, сред които "Пиленца“ на ДГ "Детелина“, "Полет до Рио“ на ДГ "Червената шапчица“, "Вълшебен сън“ на ДГ "Синчец“, "Приятелски ден“ на ДГ "Здравец“, "Пролетен танц“ на ДГ "Звездица“ и "Детски игри“ на ДГ "Зора“. С настроение и динамика се представиха ЧДГ "Дъга“ с "Мажоретна бъркотия“ и ДГ "Приказен свят“ с "Приятели от България“, а темата за многообразието беше развита чрез "Танц на народите“ на ДГ "Незабравка“ и "Мечо Пух и децата по света“ на ДГ "Иглика“. В заключителната част прозвучаха "Рожден ден на Йори“ на ДГ "Пролет“ и финалното изпълнение "Магия“ на ДГ "Снежанка“, което обедини всички участници в празничен завършек.

Сценарият на концерта е разработен от директора на ДГ "Русалка“ Милена Дудева съвместно с екипа на детската градина и отдел "Образование“ в Община Русе. В подготовката активно участваха всички детски градини, които съвместно изработиха сценичната визия, мултимедията и организацията.

Водещи на събитието бяха педагогът от ДГ "Русалка“ Анета Ирманова и възпитаникът на четвърта възрастова група Симеон Бобоков, които поведоха публиката през вълшебния свят на детството. Специално участие в програмата имаше и образът на Мечо Пух, който допринесе за още по-празничната атмосфера.