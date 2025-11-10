Екипи на пожарната гасиха горящи автомобили
На 8 ноември в 07:52 часа екип пожарникари от Първа РСПБЗН е реагирал на сигнал за възникнало запалване в автомобил и на ул. "Мальовица“ в Русе. И в този случай се предполага, че причината е възникнало късо съединение поради техническа неизправност, съобщиха от полицията в Русе.
Вчера сутринта, в 9:43 часа, екип от Втора РСПБЗН е оказал техническа помощ при отстраняване на паднало дърво върху автомобил на ул. "Доростол“ до бл. "Битоля“.
Още от категорията
/
"София Филм Фест в Русе" започва с "Клопка" на Надежда Косева и "Завръщането" с Рейф Файнс и Жулиет Бинош
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.