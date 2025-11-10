На 7 ноември екип на Втора РСПБЗН е участвал в обезопасяване на ПТП с автомобил на бул. "Тутракан“ в Русе. Същия ден, около 18:00 часа, служители от Първа РСПБЗН са реагирали на сигнал за горящ лек автомобил на бул. "Славянски“. На място огнеборците са установили, че пожарът е бил потушен своевременно с пожарогасител от гражданин. Предполагаемата причина е късо съединение.На 8 ноември в 07:52 часа екип пожарникари от Първа РСПБЗН е реагирал на сигнал за възникнало запалване в автомобил и на ул. "Мальовица“ в Русе. И в този случай се предполага, че причината е възникнало късо съединение поради техническа неизправност, съобщиха от полицията в Русе.Вчера сутринта, в 9:43 часа, екип от Втора РСПБЗН е оказал техническа помощ при отстраняване на паднало дърво върху автомобил на ул. "Доростол“ до бл. "Битоля“.