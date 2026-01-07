На 6-ти януари 2026 г. – Богоявление, екипът на УМБАЛ "Медика" Русе отбеляза началото на дейността на новооткритото отделение по Трансфузионна хематология с благороден жест – колективна акция по безвъзмездно кръводаряване.Първи сред дарителите беше медицинският директор на болницата д-р Панайот Панайотов, а след него над 20 лекари, медицински сестри и служители се включиха, за да подпомогнат лечението на пациенти от региона и да заявят своята солидарност и отговорност към обществото. Този силен старт подчертава мисията на отделението: повече спасени животи чрез организирана, модерна и отговорна трансфузионна грижа, съобщиха от екипа на лечебното заведение."Кръвта е безценен ресурс, който не може да бъде произведен в лаборатория. Само благодарение на дарителите можем да спасим човешки животи", подчерта д-р Жанина Йорданова – началник на новото отделение и дългогодишен специалист по трансфузионна хематология.Отделението е оборудвано с апаратура от висок клас, включително автоматичен анализатор за имунохематологични изследвания – единственият в страната, работещ в структура от този тип. Има изградени трите задължителни звена – "Кръводаряване", "Клинична Трансфузиология" с два сектора – имунохематологична лаборатория и Експедиция и "Осигуряване на качеството", които гарантират безопасност, проследимост и високи медицински стандарти. Дарената кръв се транспортира до Центъра по трансфузионна хематология в Плевен, където се преработва и подготвя за използване при операции, онкологични пациенти, травми, тежки кръвоизливи и др.От болницата припомнят, че всеки здрав човек между 18 и 65 години, който не приема определени медикаменти и няма инфекциозни заболявания, може да дари кръв, като между две кръводарявания трябва да са изминали поне 60 дни. Дарителите получават право на два дни отпуск и ваучер за подкрепителна закуска.Отделението приема кръводарители всеки работен ден от 08:00 до 16:00 ч., а при спешни състояния е осигурена възможност за кръводаряване и през почивните и празничните дни.