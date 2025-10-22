Експерти на РИОСВ – Русе извършиха проверки на 15 дружества, занимаващи се с внос или търговия на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) на контролираната територия.В резултат на упражнения контрол е установено, че пет от тях не са заплащали дължимата такса за години назад. Дадени са предписания петте дружества да представят платежни документи, доказващи изпълнение на задължението им по Закона за управление на отпадъците. Други осем от проверените дружества не са вносители или пускащи на пазара ЕЕО, съобщиха от инспекцията. За една от фирмите е потърсено съдействие от Национална агенция за приходите, а една е абсолютно изрядна и заплаща редовно дължимите такси.За електрическото и електронно оборудване, в т.ч. топлообменна техника, монитори, домакински електроуреди, технологично оборудване и др., също се дължи продуктова такса, тъй като след употребата им те се превръщат в масово разпространен отпадък. Таксата е регламентирана в специализирана наредба, различна е за отделните изделия и зависи от внесените количества в килограми. Дължимите такси се внасят в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) или чрез организация по оползотворяване на излязло от употреба ЕЕО.До края на годината контролът по фактор "Отпадъци“ ще бъде насочен към дружествата, извършващи дейности с масла, мебелни и шивашки фирми заради настъпването на отоплителния сезон.