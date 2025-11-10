Директорът на РИОСВ – Русе Дауд Ибрям връчи плакети и благодарствени адреси днес на началника на РД "Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Русе комисар Комисар Светослав Войчев и на управителя на "Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе инж. Илиан Милев. Жестът на признателност към двамата е за активното им участие в акцията за подобряване на хидрологичния режим на езерото "Сребърна“ това лято.Цялостната организация по осъществяване на операцията – техническо обслужване и управление на хидропомпените агрегати на ГДПБЗН, както и шланговите линии, е осъществено под ръководството на комисар Войчев и служители на Регионалната дирекция. В началото на септември навременна и безвъзмездна помощ оказа ръководството на ВиК оператора на Русе с изграждането на две линии от полиетиленови тръби. Те ще улеснят реализацията на планираните технически решения за управление на водните стоежи в езерото във времена на неблагоприятни продължителни засушавания, създаващи опасност от увреждане и унищожаване на биологичното разнообразие в резервата."Управлението на водните запаси е изключително важно за съществуването и поддържането в добро биологично състояние на екосистемите в защитената територия, тъй като от тях зависи численият и видов състав на водолюбивите птици“, каза г-н Ибрям. По тази причина приоритет в управлението на резервата е намирането на практични технически решения, които да посрещат предизвикателствата, свързани с капризите на времето, подчерта той.Началниците на регионалните дирекции по пожарна безопасност и защита на населението в Русе и Силистра, както и управителят на ВиК – Русе са първите, удостоени със специалния плакет, който е изработен от екоинспекцията по повод Международния ден на биосферните паркове – 3 ноември. Биосферен парк "Сребърна“ по Програма "Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО е последното международно признание, което защитената територия получи през 2017 г., заедно с БП "Централен Балкан“, БП "Червената стена“ и БП "Узунбуджак.