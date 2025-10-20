ЗАРЕЖДАНЕ...
Ексцентричната комедия "Последният етаж" ще даде началото на второто издание на фестивала "Есенни театрални срещи" в Русе
"Есенните театрални срещи“ е празник за Русе – за нашия град, в който културата винаги е била мост между хората. Щастлив съм, че и тази година ще имаме възможност да посрещнем толкова талантливи актьори и режисьори, които да вдъхновят русенската публика. Вярвам, че тези дни ще ни обогатят и ще ни напомнят колко важно е Русе да живее с театъра и изкуството“, каза Енчо Енчев. Заместник-кметът също така подчерта, че с всяко следващо издание фестивалът предлага на русенската публика разнообразни и вдъхновяващи театрални форми.
Катя Костова заяви, че Русе е сцена на съвременен европейски театър. По нейните думи фестивалът дава шанс за нов културен обмен и за създаване на пространство, в което хора на изкуството ще споделят идеи със свои колеги от чужбина. "За мен форумът е кауза“, каза още директорът на "Арт театър Берлин“
Директорът на Русенския театър Боян Иванов сподели с присъстващите, че заедно с Катя Костова вече получават заявки за участие в третото издание на фестивала. Обмисля се през 2026 г. на публиката да бъде предложено да закупи т. нар. фестивален билет, с който да се посети повече от едно събитие от програмата или всички на специална цена.
Специален гост на пресконференцията беше Хосе Варлета – драматургът, създал премиерното заглавие "Последният етаж“. Роденият в Кадис, Испания, театрал е успешно приет на международната сцена със своите пиеси, представяни в 11 държави. Той разказа, че когато създава комедийна постановка, дава пълна свобода за адаптиране на сценария, но при по-сериозните теми се намесва повече. "Откакто мои произведения се поставят и в България, вече пиша, мислейки и за тази възможност“, заяви още хитовият драматург.
"Последният етаж“ ни поставя в преддверието на рая, ослепително бяло място, където се срещат четири новопристигнали души, които на пръв поглед са изключително различни: набожна монахиня, енергичен травестит, дезориентирана танцьорка на фламенко и млад мъж от квартала, който дори не се е изтрезнял след смъртта си. Придружени от тромав, но очарователен ангел, героите трябва да се изправят срещу своите предразсъдъци, желания и недовършени дела, преди да получат достъп до собствения си рай.
Организаторите на фестивала споделиха и една интересна подробност от кухнята на откриващия спектакъл. Поради контузия на един от актьорите - младото ново попълнение на театъра – Георги Алексиев, неговата роля ще бъде изиграна от режисьора на "Последният етаж“ Николай Младенов, който е и актьор и е бил част от трупата на Русенския театър. В комедията участват още гост актьорът Даниел Пеев, Тодор Лазаров и Ясена Господинова, музиката е на Мартин Каров, хореография – Татяна Янева, а сценографията и костюмите са поверени на Кирил Наумов.
/
Вятър със скорост над 70 км/ч. се очаква утре в Русенско. Общината с апел към гражданите и бизнеса
