Електрическите табла в Русе с "Нова енергия"

© Завърши проектът, подкрепен по Програма "Култура“ на Община Русе и иницииран от художничката Ема Йорданова. "Нова енергия“ преобрази с много цвят електрически табла в Русе, като освен подобряване на градската среда, проектът се превърна и във вдъхновяващо начало на дългосрочна инициатива за развитие на творческия потенциал на общността и културния облик на града.



В началото на лятото бяха преобразени първите табла, когато бяха реализирани цветни картини върху необичайни "пана“ в Парка на младежта, кв. "Родина“ и по ул. "К. Иречек“. Следващите намеси дадоха нов живот на електрическите табла в Централната градска част, включително и по ул. "Хан Крум“ и бул. "Фердинанд“.



Автори на различните композиции са художниците Ема Йорданова и Мартин Петров в сътрудничество с младите артисти Дария Братоева и Михаела Младенова. Освен с Община Русе, екипът си партнира успешно и с "ЕРП – Север“.



Проектът бе посрещнат радушно и от русенци, които ставаха случайни свидетели на неговото изпълнение. Голяма част от тях проявиха интерес към цветната инициатива и се обърнаха към изпълнителите с въпроси дали ще продължат да трансформират и други части от градския бит и занапред.



На 20 септември се състоя целодневно рисуване на открито пред комплекс "Евас". Организаторите отправят покана към русенци и гости на града да заповядат на 30 септември /вторник/ в Художествената галерия, където ще бъде открита фотоизложба, документираща цялостната реализация на проекта.