ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Електрическите табла в Русе с "Нова енергия"
В началото на лятото бяха преобразени първите табла, когато бяха реализирани цветни картини върху необичайни "пана“ в Парка на младежта, кв. "Родина“ и по ул. "К. Иречек“. Следващите намеси дадоха нов живот на електрическите табла в Централната градска част, включително и по ул. "Хан Крум“ и бул. "Фердинанд“.
Автори на различните композиции са художниците Ема Йорданова и Мартин Петров в сътрудничество с младите артисти Дария Братоева и Михаела Младенова. Освен с Община Русе, екипът си партнира успешно и с "ЕРП – Север“.
Проектът бе посрещнат радушно и от русенци, които ставаха случайни свидетели на неговото изпълнение. Голяма част от тях проявиха интерес към цветната инициатива и се обърнаха към изпълнителите с въпроси дали ще продължат да трансформират и други части от градския бит и занапред.
На 20 септември се състоя целодневно рисуване на открито пред комплекс "Евас". Организаторите отправят покана към русенци и гости на града да заповядат на 30 септември /вторник/ в Художествената галерия, където ще бъде открита фотоизложба, документираща цялостната реализация на проекта.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
09:56 / 21.09.2025
Красива журналистка на NOVA се омъжи
19:54 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: