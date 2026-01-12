Община Русе запазва готовност да удължи принудителната ваканция на учениците, ако полярните температури се задържат, но за момента мярка е наложена само за днешния 12 януари. Това стана ясно от думите на заместник-кмета по образованието Енчо Енчев в ефира на"Общината може да обяви до три неучебни дни, но засега е решено да е само един", разясни Енчев. Кметството очаква, че до вторник сутрин градската инфраструктура ще е безопасна за учениците.Основният мотив за спирането на учебния процес днес не е състоянието на сградния фонд, а рискът при пътуването. "Самите сгради на училищата са добре отоплени", подчерта заместник-кметът, с което индиректно насочи вниманието към логистичните предизвикателства навън.Докато главните улици са проходими, достъпът до домовете и учебните заведения остава труден. Енчев увери, че техниката вече е навлязла в най-проблемните зони. "В момента се работи по улиците в междублоковите пространства", заяви той. Именно заледените малки улички и тротоари често се оказват капан за пешеходците при температури между минус 9 и минус 14 градуса.Решението засяга всички училища на територията на общините Русе, Иваново и Сливо поле, но детските градини продължават да работят. Мярката бе наложена след предупреждение от НИМХ за опасно ниски температури и жълт код за региона. Ако прогнозата не се подобри, администрацията има законов резерв от още два дни, които може да активира, без да се налага намеса на министерството.