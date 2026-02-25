В салона на Детска градина "Пролет" се състоя концерт по случай предстоящия Национален празник на България 3 март. Специален гост на събитието бе заместник-кметът Енчо Енчев."Целта на тези празници е припомняйки си миналото и заслугите на хората, живели преди нас, да имаме по-голяма мотивация за напредък на народа ни. Силно вярвам, че в тези нелеки времена, е наше задължение да отличаваме българския дух и обществото ни да върви към по-добро", обърна се заместник-кметът към присъстващите. Той изказа искрената си благодарност към директорката на градината Станислава Дончева и нейния екип за това, че възпитават в малките русенчета любов и уважение към родината.В празника се включиха децата от четвърта възрастова група, които бяха наблюдавани с интерес от останалите възпитаници на детската градина, които не спираха да аплодират "абитуриентите" на ДГ "Пролет". Талантливите русенчета изпълниха "Къде си вярна, ти, любов народна", "Тих бял Дунав", "Кой уши байряка", "Питат ли ме де‘й зората", представени бяха и патриотични стихотворения по повод 3 март. Участие взеха и родители, които помогнаха на децата да пресъздадат борбата на българите в стремежа към Освобождението.Празникът приключи с хоро, в което се включиха децата от всички групи.