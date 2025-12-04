Епископът на Никополската епархия отбеляза празниците с тържествен прием в Русе
© Областна администрация - Русе
Вижте цялото прессъобщение без редакторска намеса:
Домакин на събитието бе Негово Високопреосвещенство монсеньор Страхил Каваленов, а сред официалните гости бяха заместник областният управител Георги Георгиев, заместник-кметът Златомира Стефанова, заместник-ректорът на Русенския университет доц. д-р Галина Иванов и представители на различните вероизповедания.
"Рождество Христово е времето, в което най-често си припомняме фундаментални принципи, като ценността на човешкото достойнство, необходимостта от солидарност, милосърдие и взаимна грижа. Те стоят в основата на всяко силно и справедливо общество. Думата добро често звучи като нещо просто и обикновено, а всъщност тя е една от най-големите сили, които имаме като хора и като общество. Доброто не е сантимент, нито жест на случайно настроение. То е избор, свободно взет, понякога труден, но винаги преобразяващ - най-напред онзи, който го извършва, а после и света около него. В съвремието доброто е не просто морално понятие, то е гражданско действие, културна позиция и духовна отговорност. Днес, когато живеем във време на динамични промени, на изпитания и предизвикателства, точно тези принципи ни дават устойчивост и посока. Те са моралният компас, който ни позволява да градим бъдеще, основано на разбирателство и общо благо", заяви в словото си Георгиев.
Той посочи, че държавата и църквата имат различни служения, но една обща цел – благото на човека. "Когато тези усилия се вплитат в дух на уважение и взаимна подкрепа, обществото ни укрепва, а надеждата се превръща в реална сила за развитие", допълни заместник областният управител.
Също така той пожела светлината, която е просяла във Витлеем преди повече от 2000 години, да ни вдъхновява за мъдри решения, за отговорни дела и за единство в онези моменти, когато най-много имаме нужда от него. Георгиев беше подготвил и играчки и книги за децата, които участваха в празника.
"Нека тези празници донесат светлина, мир и радост във Вашите домове. както и в живота на всички ни. Рождество ни напомня за силата на доброто, надеждата и състраданието - ценности, които Вие неизменно насърчавате сред хората и общността. Вашата всеотдайна работа и посветеност вдъхновяват мнозина и дават утеха, подкрепа и увереност в трудни моменти", каза от своя страна заместник-кметът Златомира Стефанова.
Тя изрази и надежда, че и през новата година сътрудничеството между Община Русе и Католическата епархия ще продължи да бъде пример за обединение около хуманни цели, грижа за уязвимите и насърчаване на взаимното уважение и солидарност. "Благотворителната и милосърдна дейност на Русенската Католическа църква е добре позната и високо ценена от всички наши съграждани и академичната общност на нашия университет. Поздравяваме Ви за всичко, което правите в помощ на нуждаещите се и това, че им давате надежда и подкрепа в днешното динамично съвремие изпълнено с множество предизвикателства", заяви заместник-ректорът на Русенския университет доц. д-р Галина Иванова. "Нашето висше училище е не само образователно, но и духовно средище, което се ангажира с множество добротворчески хуманитарни каузи. То е винаги отворено към инициативи и проекти в тази насока. Затова днес, в навечерието на настъпващите празници, изказвам надежда, че сътрудничеството между нашите две институции ще продължава да се разширява, да се задълбочава и да става още по-плодотворно", посочи още тя.
"В тези радостни дни, когато всички наши погледи са насочени към слизането на Христос на земята и неговото раждане, ние си спомняме за Св. пророк Исая, който 900 години преди Рождество в своето пророчество казва - и ето девица ще зачене в утробата си и ще роди син и ще го нарекат с името Емануил, което ще рече, че с нас е Бог. С всяко едно Рождество, което празнуваме ние ставаме съпричастни на Христовото Рождество във Витлеемската пещера, на Светата Дева, Свети Йосиф, на ангелите и пасторите, на тайнството, чрез което слиза онази истинска любов на земята, която за нас хората е Христос, защото той подари вяра, надежда и любов за нещо ново, за нещо, което всяка година се ражда отново и отново в сърцата ни и да ни дава възможност да продължаваме своя живот напред", заяви Русенският митрополит Негово Високопреосвещенство Наум. "Нека слизащият Христос бъде приет от всеки един от нас, да осмислим неговото идване и да можем да разберем неговата любов и да поднесем нашето истинско разкаяние и желание да променим себе си, за да покажем, че жертвата на Христос не е напразна, а се възстановява всеки път, когато заставаме пред яслите на Рождество за нашето спасение и надежда за един по-добър живот на земята и вечен на небесата заедно с Христос, в Христос и чрез Христос", добави още дядо Наум.
В празника участваха близо 60 деца от първи до четвърти клас от Частно начално училище "Вяра, Надежда, Любов", поддържано от католическия клир. Те изпълниха любими коледни песни и стихотворения. Заместник областният управител благодари на директора на училището сестра Йоланта Галач от Катедралния храм "Св. Павел от Кръста" и учителите.
"Щастлив съм да сме заедно тук в днешния ден и да споделим тази радост от наближаващите празници - раждането на нашия спасител - този, който дойде на земята, за да ни освободи от страшно робство - робството на нашите грехове, на смъртта, която застрастяваше съществуването на човешкия род", заяви от своя страна монсеньор Страхил Каваленов. Той пожела на всички Господ да даде радост, здраве и сили, така че да можем да се радваме заедно и в бъдеще.
Сред гостите на събитието бяха редица представители на католическата общност, викарият на дядо Наум Главиницкият епископ Макарий, районният мюфтия Юджел Хайредин, Отец Дирайр Хадавян от Арменската апостолическа църква, духовници, проф. д-р Красимир Ениманев и синът му д-р Иван Ениманев, който е председател на Русенската стопанска камара, както и представители на редица местни и държавни институции.
Няма как да не се отбележи, че децата от Частно начално училище "Вяра, Надежда, Любов" дариха много играчки и книги за децата от детската градина в село Малчика, община Левски.
Още от категорията
/
Спокойно време в Русе
25.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Русе на протест срещу правителството и местната власт
20:35 / 03.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.