Традиционният тържествен прием на епископа на Никополската епархия по случай Рождество Христово и Нова година се състоя днес в католическата резиденция в Русе. Това съобщи Областна администрация - Русе в прессъобщение, изпратено до медиите.Вижте цялото прессъобщение без редакторска намеса:Домакин на събитието бе Негово Високопреосвещенство монсеньор Страхил Каваленов, а сред официалните гости бяха заместник областният управител Георги Георгиев, заместник-кметът Златомира Стефанова, заместник-ректорът на Русенския университет доц. д-р Галина Иванов и представители на различните вероизповедания."Рождество Христово е времето, в което най-често си припомняме фундаментални принципи, като ценността на човешкото достойнство, необходимостта от солидарност, милосърдие и взаимна грижа. Те стоят в основата на всяко силно и справедливо общество. Думата добро често звучи като нещо просто и обикновено, а всъщност тя е една от най-големите сили, които имаме като хора и като общество. Доброто не е сантимент, нито жест на случайно настроение. То е избор, свободно взет, понякога труден, но винаги преобразяващ - най-напред онзи, който го извършва, а после и света около него. В съвремието доброто е не просто морално понятие, то е гражданско действие, културна позиция и духовна отговорност. Днес, когато живеем във време на динамични промени, на изпитания и предизвикателства, точно тези принципи ни дават устойчивост и посока. Те са моралният компас, който ни позволява да градим бъдеще, основано на разбирателство и общо благо", заяви в словото си Георгиев.Той посочи, че държавата и църквата имат различни служения, но една обща цел – благото на човека. "Когато тези усилия се вплитат в дух на уважение и взаимна подкрепа, обществото ни укрепва, а надеждата се превръща в реална сила за развитие", допълни заместник областният управител.Също така той пожела светлината, която е просяла във Витлеем преди повече от 2000 години, да ни вдъхновява за мъдри решения, за отговорни дела и за единство в онези моменти, когато най-много имаме нужда от него. Георгиев беше подготвил и играчки и книги за децата, които участваха в празника."Нека тези празници донесат светлина, мир и радост във Вашите домове. както и в живота на всички ни. Рождество ни напомня за силата на доброто, надеждата и състраданието - ценности, които Вие неизменно насърчавате сред хората и общността. Вашата всеотдайна работа и посветеност вдъхновяват мнозина и дават утеха, подкрепа и увереност в трудни моменти", каза от своя страна заместник-кметът Златомира Стефанова.Тя изрази и надежда, че и през новата година сътрудничеството между Община Русе и Католическата епархия ще продължи да бъде пример за обединение около хуманни цели, грижа за уязвимите и насърчаване на взаимното уважение и солидарност. "Благотворителната и милосърдна дейност на Русенската Католическа църква е добре позната и високо ценена от всички наши съграждани и академичната общност на нашия университет. Поздравяваме Ви за всичко, което правите в помощ на нуждаещите се и това, че им давате надежда и подкрепа в днешното динамично съвремие изпълнено с множество предизвикателства", заяви заместник-ректорът на Русенския университет доц. д-р Галина Иванова. "Нашето висше училище е не само образователно, но и духовно средище, което се ангажира с множество добротворчески хуманитарни каузи. То е винаги отворено към инициативи и проекти в тази насока. Затова днес, в навечерието на настъпващите празници, изказвам надежда, че сътрудничеството между нашите две институции ще продължава да се разширява, да се задълбочава и да става още по-плодотворно", посочи още тя."В тези радостни дни, когато всички наши погледи са насочени към слизането на Христос на земята и неговото раждане, ние си спомняме за Св. пророк Исая, който 900 години преди Рождество в своето пророчество казва - и ето девица ще зачене в утробата си и ще роди син и ще го нарекат с името Емануил, което ще рече, че с нас е Бог. С всяко едно Рождество, което празнуваме ние ставаме съпричастни на Христовото Рождество във Витлеемската пещера, на Светата Дева, Свети Йосиф, на ангелите и пасторите, на тайнството, чрез което слиза онази истинска любов на земята, която за нас хората е Христос, защото той подари вяра, надежда и любов за нещо ново, за нещо, което всяка година се ражда отново и отново в сърцата ни и да ни дава възможност да продължаваме своя живот напред", заяви Русенският митрополит Негово Високопреосвещенство Наум. "Нека слизащият Христос бъде приет от всеки един от нас, да осмислим неговото идване и да можем да разберем неговата любов и да поднесем нашето истинско разкаяние и желание да променим себе си, за да покажем, че жертвата на Христос не е напразна, а се възстановява всеки път, когато заставаме пред яслите на Рождество за нашето спасение и надежда за един по-добър живот на земята и вечен на небесата заедно с Христос, в Христос и чрез Христос", добави още дядо Наум.В празника участваха близо 60 деца от първи до четвърти клас от Частно начално училище "Вяра, Надежда, Любов", поддържано от католическия клир. Те изпълниха любими коледни песни и стихотворения. Заместник областният управител благодари на директора на училището сестра Йоланта Галач от Катедралния храм "Св. Павел от Кръста" и учителите."Щастлив съм да сме заедно тук в днешния ден и да споделим тази радост от наближаващите празници - раждането на нашия спасител - този, който дойде на земята, за да ни освободи от страшно робство - робството на нашите грехове, на смъртта, която застрастяваше съществуването на човешкия род", заяви от своя страна монсеньор Страхил Каваленов. Той пожела на всички Господ да даде радост, здраве и сили, така че да можем да се радваме заедно и в бъдеще.Сред гостите на събитието бяха редица представители на католическата общност, викарият на дядо Наум Главиницкият епископ Макарий, районният мюфтия Юджел Хайредин, Отец Дирайр Хадавян от Арменската апостолическа църква, духовници, проф. д-р Красимир Ениманев и синът му д-р Иван Ениманев, който е председател на Русенската стопанска камара, както и представители на редица местни и държавни институции.Няма как да не се отбележи, че децата от Частно начално училище "Вяра, Надежда, Любов" дариха много играчки и книги за децата от детската градина в село Малчика, община Левски.