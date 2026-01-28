Ето как ще се развива туризмът в Русе тази година
Срещата бе водена от заместник-кмета Златомира Стефанова в качеството ѝ на председател на съвета и в нея се включиха проф. Николай Ненов – директор на Регионалния исторически музей, Мая Русанова – председател на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите, както и представители на културни институции, туроператори, туристически дружества, ресторантьорския и хотелиерски бизнес и експерти на Община Русе.
"И през тази година целта ни е Русе да бъде дестинация, в която туристите остават по-дълго и се връщат отново. Затова залагаме на по-мащабни и разпознаваеми събития, активна реклама и по-тясно партньорство с туристическия бизнес“, каза Златомира Стефанова. Тя заяви, че Община Русе подхожда стратегически и дългосрочно в желанието си да развива региона като водеща туристическа дестинация.
Представителите на туристическия бизнес в града се обединиха около идеята събитията през 2026 г. да бъдат по-мащабни и продължителни. По този начин ще се генерират повече нощувки в хотелите в района и съответно ще расте събираемостта на туристическия данък, от чиито постъпления се формира Програма "Туризъм“. По искане на туристическия бранш в града петото издание на Празника на торта "Гараш“ тази година обещава двойно повече забавление за русенци и гости на града. Най-сладкото събитие ще се проведе в рамките на два дни, като по този начин гостите на града ще могат да се възползват от предлаганите от хотелите, ресторантите и търговските обекти продукти.
Планираните дейности ще надградят постигнатите резултати през 2025 г., когато в община Русе са реализирани повече от 195 хиляди нощувки, а приходите от туристическа такса достигнаха над 313 хиляди лв., което представлява значителен ръст спрямо предходната година. Тези данни потвърждават положителната тенденция в сектора и дават основа за още по-амбициозни цели през 2026 г.
Сред основните акценти в програмата за тази година са 21-вото Туристическо изложение "Уикенд туризъм“ и второто издание на Винения фестивал "Urban Wine Fest“, който през 2025 г. се радваше на немалък интерес.
Фестивалът "Русе – Коледна звезда на Дунав“ също ще се проведе за втори път с още по-силна програма. Предвидени са и инициативи за млади таланти, кулинарни формати и събития през летния сезон, насочени към по-широка и по-млада публика.
Програмата за развитие на туризма предвижда и първото по рода си трансгранично събитие "Парад на Дунав – два флага, една река“, което ще се проведе по случай българското председателство на Дунавската стратегия. През изминалата година инициативата се състоя между Русе и Гюргево и привлече голям брой любители на водните мотоспортове. Идеята е парадът да се превърне в традиционно събитие, подкрепено от местните власти и включено в календара на събитията на двата града.
Програма "Туризъм“ ще постави акцент и в изграждането на екомаршрути, подпомагайки "Пътека на дърветата Гиганти". Инициативата е на Туристическо дружество "Приста“ и включва обособяване на кръгов пешеходен маршрут в района на хижа "Минзухар“, явяващ се част от схемата на пешеходните маршрути и екопътеки в района на Лесопарк "Липник“, Образцов Чифлик и Касева чешма. Пътеката ще дава на посетителите възможност за посещение на до 10 вековни дървета от вида летен дъб и ползване на изградените край тях кътове за отдих.
Програмата за 2026 г. поставя сериозен акцент и върху рекламата на туристическия продукт на Русе – чрез участие в международни и национални туристически борси, дигитални кампании, социални мрежи и целенасочена работа с туроператори и партньори от страната и чужбина.
