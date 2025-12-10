Порaди приключването на финансовата 2025 година, касите и ПОС-терминалите в Община Русе ще работят до 11:30 часа на 29 декември 2025 г. (понеделник).До тази дата гражданите могат да заплащат дължими такси и административни услуги както в брой, така и с банкови карти чрез наличните ПОС-терминали.От 5 януари 2026 година Община Русе въвежда нова система за плащане на административните услуги. Заплащането ще се извършва изцяло по безкасов път – чрез ПОС-терминали или банков превод. Приемането на плащания в брой на касите на общината ще бъде преустановено.Общината апелира към гражданите да имат предвид промените и да планират плащанията си съобразно новия режим на работа.