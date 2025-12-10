Ето какви промени се налагат на ПОС-терминалите и касите в Община Русе преди приемането на еврото
До тази дата гражданите могат да заплащат дължими такси и административни услуги както в брой, така и с банкови карти чрез наличните ПОС-терминали.
От 5 януари 2026 година Община Русе въвежда нова система за плащане на административните услуги. Заплащането ще се извършва изцяло по безкасов път – чрез ПОС-терминали или банков превод. Приемането на плащания в брой на касите на общината ще бъде преустановено.
Общината апелира към гражданите да имат предвид промените и да планират плащанията си съобразно новия режим на работа.
