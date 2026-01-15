Ето какво ще е времето днес в Русе
©
В Русе температурите ще варират от - 4 градуса до 6 градуса.
В планините ще е предимно слънчево. Високите части преди обяд ще бъдат в облачния слой – с мъгла. Ще духа умерен, временно силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 1°.
Над Северното Черноморие облачността ще се задържи значителна, докато по Южното ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър, който около обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още по темата
/
Шефът на топлофикационните дружества: Тези сметки, които се формират сега, са прогнозни, тъй като се очаква крайна сметка
14.01
Адвокат за правния хаос при сметките за парното: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
13.01
Планински спасител: Има изключително висока лавинна опасност. Има и ледена кора под снега, силният вятър не спира
13.01
Скиор загина в Пирин
12.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
ЖП линията между Русе и Горна Оряховица става военен коридор
22:58 / 14.01.2026
Радослав Росенов оглави спортния елит на Русе
21:32 / 14.01.2026
Арестуваха русенец за притежание на множество порнографски матери...
15:24 / 14.01.2026
Драгомир Драганов: Тази награда не е само лично постижение, а оце...
14:25 / 14.01.2026
АПИ: Ремонтът на Дунав мост при Русе продължава по график
12:58 / 14.01.2026
В Русе започна първият за годината базов курс за митнически служи...
12:33 / 14.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.