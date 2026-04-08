Слънчево и ветровито ще бъде времето днес за русенци. Очаква се минималните температури да паднат до 6°, а максималните да достигнат до 14°. Това показва справка на Ruse24.bg в сайта на НИМХ.

В цялата страна ще духа умерен и силен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността и главно над Източна България ще превалява дъжд. Максималните температури ще са между 10° и 15°, по-високи в крайните югозападни райони, в София – около 12°.

В планините ще бъде главно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще се наблюдават над масивите от източната половина на страната и на места там ще превали сняг. Ще духа силен и бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и температурите през деня ще се понижат. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 2°.

По Черноморието облачността ще бъде по-често значителна и на места ще превали дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 11° и 14°. Температурата на морската вода е 8°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.