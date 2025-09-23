Ето кой е новият главен архитект на Община Русе

© Община Русе Община Русе е с нов главен архитект от днес. До приключване на конкурсната процедура за избор на титуляр на позицията е назначена арх. Николета Добрева. Длъжността остана вакантна след освобождаването ѝ от арх. Пламен Христов.



Арх. Добрева е родена в Русе, възпитаник е на Математическата гимназия "Баба Тонка“ и магистър по архитектура от Висшето строително училище "Любен Каравелов“ – София, член на Камарата на архитектите в България – Регионална колегия Русе. Тя е с професионален опит в частния сектор в областта на архитектурата и има административен опит като главен архитект на общините Борово и Две могили.



Арх. Николета Добрева заявява, че ще работи за съвременно и устойчиво развитие на градската среда, в хармония с богатото културно-историческо наследство на Русе.







