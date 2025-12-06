54-годишният Мартин Бъркашки от Русе стана едноличен победител с 6 точки в провелия се днес турнир по ускорен шах в крайдунавския град. Събитието обедини 44 участници от цяла България на възраст между 7 и 80 години. За първи път в инициативата, която бе организирана шахматен клуб "Дунав – 1931“ с председател Димитър Роев и главен съдия Пламен Митев и премина под патронажа и със съдействието на областния управител Драгомир Драганов, участва и представител и на друга държава.Става дума за 23-годшината Селена Рохас от столицата на Колумбия Богота. Мартин получи почетна купа и премия в размер на 400 лева. Веднага след него само с половин точка разлика втори се класира 49-годишният Петър Делчев от Варна. Третото място отиде при 46-годишният Илхан Ибрямов от Търговище, който също имаше 5.5 т., но припомняме, че в състезанието се използваше швейцарската система на оценяване и при равен брой точки класирането се извърши по следните показатели: Лична среща/Бухолц Медиана/Брой победи/Бергер. Четвърти се класира 39-годишният треньор по шах от Русе Николай Йорданов също с 5.5 т. Петото място бе отредено отново за русенец. Това е 44-годишният Искрен Джамбазов. Шести с 5 точки стана 70-годишният Салим Салимов, който всъщност е първият учител по шах на внучка си – европейската клубна и отборна шампионка при жените и втора за Световната купа по шах Нургюл Салимова.Наградата за най-добре представил се ветеран отиде грабна русенецът Злати Гунев, който е на 80 години и по професия е електроинженер. В състезанието той завоюва 4.5 точки. Най-добре представилата се жена стана Силвена Митева. Призът за най-добре представил се юноша до 16 години взе 14-годишният Георги Димитров от Русе. 13-годишната Спасимира Русева също от Русе стана най-добре представилото се момиче до 16 години. Най-добре представило се момче до 12 години стана 12-годишният Виктор Стоядинов от Велико Търново, а най-добре представило се момиче до 13 години стана 10годишната русенката Ивона Русева. Най-младият участник бе седемгодишната русенка Яна Лозанова, която е ученичка в ОУ "Отец Паисий“. Припомняме, че подобно събитие се провежда за над 20 път в последните 10 години в Русе. Всички награди бяха осигурени от организаторите - шахматен клуб "Дунав – 1931“