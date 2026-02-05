Ето кои райони в Русе и областта остават без ток
В периода от 5 до 6 февруари 2026 г., между 9:00 и 16:30 часа, без електрозахранване ще бъде село Ряхово.
Засегнати ще бъдат КТП "Биков“ и улиците "Черно море“, "Цар Борис Първи“, "Просторна“, "Цар Симеон“, "Чифлишка“, "Хан Аспарух“, "Баба Тонка“, "Самуил“, "Никола Й. Вапцаров“, както и кабелни оператори за телевизия и данни, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори на територията на населеното място.
На 5 февруари, в часовите интервали от 8:30 до 10:30 часа и от 15:00 до 16:30 часа, прекъсване на електрозахранването ще има в село Смирненски. То ще засегне трафопостове, производствени и водоснабдителни обекти, фотоволтаични централи, както и голяма част от уличната мрежа в населеното място. Без ток ще останат и кабелни оператори, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори.
В същите часови интервали на 5 февруари – от 8:30 до 10:30 часа и от 15:00 до 16:30 часа – електрозахранването ще бъде прекъснато и в село Тетово. Засегнати ще бъдат трафопостове, редица улици в селото, както и кабелни оператори и възобновяеми енергийни източници.
От електроразпределителното дружество призовават жителите да се съобразят с планираните прекъсвания.
